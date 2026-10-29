Incendio frente a La Plazuela de Cartagena compromete tres locales comerciales

Resumen: Bomberos de Cartagena atiende con cuatro máquinas y más de 15 unidades un incendio estructural frente al centro comercial La Plazuela, en el barrio La Concepción. Las llamas comprometen una ferretería, un local de productos químicos y el almacén El Gigante del Hogar; no se reportan lesionados.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atiende con cuatro máquinas y más de 15 unidades bomberiles el incendio estructural que se registra desde la noche de este jueves 29 de octubre en el barrio La Concepción, frente al centro comercial La Plazuela, en el sur de la capital de Bolívar.

De acuerdo con el reporte entregado por el organismo de socorro, las llamas han comprometido una ferretería, un establecimiento de productos químicos y el almacén El Gigante del Hogar. De manera preliminar, también se reporta afectación en parte del tercer piso de una de las estructuras alcanzadas por el fuego.

Las operaciones de respuesta y control de la emergencia son coordinadas por el comandante Ahizar Fuentes Lizcano, quien lidera el Puesto de Comando de Incidentes instalado en el sector, desde donde se organizan los trabajos para contener la conflagración y evitar que se propague a otros establecimientos de este corredor comercial, uno de los más activos del sur de Cartagena.

Hasta el momento no hay información sobre personas lesionadas ni víctimas fatales a causa del incendio, que comenzó minutos antes de las 9:00 de la noche y que desde entonces ha movilizado a los organismos de socorro de la ciudad. Las causas que originaron las llamas aún no han sido establecidas.

En los videos que circulan en redes sociales se aprecia la magnitud de la emergencia: grandes llamaradas que se elevan sobre los establecimientos y una densa columna de humo visible desde varios puntos del sur de la ciudad. En las imágenes también se observa la presencia de ambulancias y máquinas de Bomberos en las inmediaciones del lugar, mientras decenas de curiosos y comerciantes de la zona observan con preocupación el avance del fuego.

Foto: Redes Sociales

Ante la emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena recomendó a la ciudadanía evitar transitar por el sector, mantenerse alejada del área afectada y permitir el libre desplazamiento de los vehículos de atención, con el fin de no obstaculizar las labores de los equipos que permanecen en el sitio. La institución indicó que continuará informando sobre la evolución de la emergencia.

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Como lo había reportado Minuto30 en una primera nota, el fuego se habría iniciado en un local comercial contiguo al almacén El Gigante del Hogar, generando alarma entre comerciantes, transeúntes y residentes de la zona. Los primeros videos que circularon mostraban llamas de varios metros de altura y el temor de que el incendio se extendiera a los establecimientos vecinos, algo que finalmente ocurrió, según el reporte de los organismos de socorro.

El sector de La Plazuela, en la zona de Santa Mónica al sur de Cartagena, es uno de los corredores comerciales más activos de la ciudad. Allí funciona el Multicentro La Plazuela, un centro comercial que recibe en promedio unas 32.000 personas al día, además de decenas de almacenes, restaurantes y locales de servicios que operan incluso en horas de la noche.

El Gigante del Hogar, uno de los almacenes comprometidos por las llamas, es una cadena de artículos y electrodomésticos para el hogar con cerca de 20 puntos de venta en el país y varias sedes en Cartagena. El punto de La Plazuela es uno de los más concurridos por los cartageneros, por su cercanía al centro comercial y a las principales vías del sur de la ciudad.

Esta es la segunda emergencia por fuego que se presenta en Cartagena en la misma semana. El pasado martes 27 de octubre, un bus articulado del sistema TransCaribe se incendió en la estación Las Delicias, cerca del mercado de Bazurto, con pasajeros a bordo. En esa ocasión ninguna persona resultó herida y el fuego se habría originado por el sobrecalentamiento de una de las llantas del vehículo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no acercarse al lugar de los hechos y a permitir el paso de las máquinas de bomberos y de las ambulancias que continúan llegando al sector. Mientras avanzan las labores de extinción, se espera conocer un balance más completo de los daños materiales ocasionados por el fuego y de las condiciones en que quedaron las estructuras afectadas.

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Esta es una noticia en desarrollo.