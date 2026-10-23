Incendio en el centro comercial Fundadores de Manizales: permanecerá cerrado temporalmente

Resumen: El Centro Comercial Fundadores de Manizales permanecerá cerrado temporalmente tras el incendio que se registró la noche del jueves 22 de octubre en los niveles -2 y -3. Bomberos de Manizales y Villamaría controlaron las llamas en la madrugada, el cine fue evacuado y no se reportan muertos ni lesionados por fuego, aunque algunas personas fueron atendidas por inhalación de humo. La administración pidió informarse solo por sus canales oficiales mientras se evalúan los daños y las causas.

El Centro Comercial Fundadores, en Manizales, permanecerá cerrado de manera temporal luego del incendio que se registró en la noche del jueves 22 de octubre en sus instalaciones. La Administración y el Consejo de Administración del establecimiento emitieron un comunicado oficial en el que informaron que la prioridad es la protección de la vida y la integridad de las personas.

Así se presentó la emergencia

De acuerdo con los reportes conocidos, la emergencia comenzó en la noche del jueves, en la parte trasera del centro comercial, por el costado de la avenida Marcelino Palacio. Una gran columna de humo se hizo visible desde sectores cercanos y alertó a la comunidad.

Hasta el lugar llegaron los cuerpos de bomberos de Manizales y Villamaría, junto con organismos de socorro, que trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. Según los primeros reportes, el fuego se concentró en los niveles -2 y -3 de la edificación, en una zona de bodegas.

Las personas que se encontraban en el cine debieron ser evacuadas como medida preventiva. Además, viviendas vecinas fueron evacuadas mientras se adelantaba la operación, en la que también apoyaron la Policía y el personal de búsqueda y rescate.

Las labores de los organismos de emergencia se dificultaron por la poca visibilidad que dejó el humo para llegar al foco del incendio. Ya en la madrugada de este viernes 23 de octubre, los bomberos lograron controlar la emergencia y se levantó la operación.

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Balance de personas afectadas

Según la información disponible hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni personas lesionadas por las llamas. De acuerdo con el reporte de la Fundación de Paramédicos SERBYR, algunas personas resultaron afectadas por la inhalación de humo y recibieron atención oportuna.

Las causas del incendio y el alcance de las afectaciones serán determinadas mediante las verificaciones e investigaciones correspondientes, que adelantarán las autoridades y los especialistas.

El comunicado del centro comercial

En su pronunciamiento, la administración del Centro Comercial Fundadores compartió con la opinión pública la información sobre lo ocurrido y reiteró que su prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas, en coordinación con las autoridades y los organismos de emergencia.

El centro comercial también informó que permanecerá cerrado temporalmente mientras los especialistas adelantan las inspecciones y evaluaciones necesarias para determinar las condiciones de la infraestructura y establecer los requisitos para una reapertura segura.

Entre las solicitudes a la ciudadanía, la administración pidió atender las indicaciones de las autoridades y consultar únicamente sus canales oficiales, a través de los cuales se compartirá información verificada. También agradeció la comprensión y la colaboración de la comunidad.

Recomendaciones de las autoridades y de la administración

No acercarse a la zona y atender las indicaciones de las autoridades.

Dejar libres las vías de acceso para los vehículos de emergencia.

Informarse solo por los canales oficiales y no difundir información sin verificar.

Evaluación de daños y reapertura

Se espera que las autoridades y los responsables del centro comercial se reúnan en la mañana de este viernes para evaluar la situación, determinar las posibles causas y hacer la valoración de los daños. Hasta que concluyan las inspecciones técnicas, el establecimiento no abrirá sus puertas al público.

La reapertura dependerá de que los especialistas confirmen que la estructura cumple las condiciones de seguridad necesarias. Mientras tanto, la administración insistió en que cualquier novedad será comunicada a través de sus canales oficiales, por lo que se recomienda no dar crédito a mensajes sin confirmar que circulen en redes sociales.

El incendio dejó una fuerte movilización de organismos de socorro en el sector y generó preocupación entre los vecinos del centro comercial, que debieron salir de sus viviendas durante la emergencia. Con el paso de las horas, y una vez controlado el fuego, se conoció que no hay reportes de personas fallecidas ni lesionadas.

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Minuto30 seguirá atento a los pronunciamientos de las autoridades y de la administración del Centro Comercial Fundadores sobre las causas del incendio, el balance de daños y la fecha de reapertura.

Comunicado oficial