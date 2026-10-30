Incendio de bus en Castilla no dejó personas lesionadas

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Resumen: Un bus de Transportes Medellín se incendió en la carrera 74 con calle 98 del barrio Castilla. Bomberos atendió la emergencia a las 6:50 a. m. y no se reportan personas lesionadas. Las causas del incendio aún se investigan.

Una emergencia se vivió en la mañana de este 30 de octubre en el barrio Castilla, cuando un incendio consumió por completo un bus de Transportes Medellín que se desplazaba por la carrera 74 con calle 98.

El fuego generó alarma entre los habitantes y transeúntes del sector, quienes reportaron de inmediato el caso a los organismos de socorro. A pesar de la magnitud de las llamas, no se reportan personas lesionadas.

Una tripulación del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendió la emergencia a las 6:50 a. m. y logró controlar el incendio, evitando que las llamas se extendieran a otros vehículos y viviendas aledañas.

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¿Qué se sabe de las causas del incendio?

Hasta el momento, las causas del incendio se desconocen. Las autoridades adelantan las investigaciones e inspecciones para establecer si se trató de una falla mecánica o eléctrica del automotor.

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Por la emergencia, los agentes de Movilidad restringieron el paso de manera preventiva en el sector y recomendaron a los conductores transitar con precaución y tomar rutas alternas para evitar la congestión vehicular.

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Adicionalmente, las autoridades reiteraron el llamado a todos los conductores para que mantengan al día las revisiones preventivas de sus vehículos y así evitar situaciones que puedan alterar la tranquilidad y el orden público en las vías.