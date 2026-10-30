Controlado el incendio frente a La Plazuela en Cartagena; puntos calientes podrían extender labores

Resumen: Bomberos ya controlaron el incendio frente a La Plazuela, en Cartagena; los puntos calientes podrían mantener las labores hasta dos días más en este sector.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena logró controlar en la mañana de este viernes 30 de octubre el incendio estructural que desde la noche del jueves afecta varios establecimientos comerciales frente al Multicentro La Plazuela, en el sur de la capital de Bolívar. Aunque el fuego principal está controlado, los organismos de socorro permanecen en la zona extinguiendo los puntos calientes, unas labores que podrían extenderse durante dos días más.

El incendio comenzó minutos antes de las 9:00 de la noche del jueves 29 de octubre y las llamas comprometieron una ferretería, un establecimiento de productos químicos y el almacén El Gigante del Hogar, además de parte del tercer piso de una de las estructuras y las partes traseras de algunas viviendas cercanas. Una enorme llamarada y una densa columna de humo, visibles desde varios puntos de la ciudad, generaron momentos de temor entre residentes, comerciantes y transeúntes de este corredor comercial, uno de los más activos del sur de Cartagena.

Hacia la 1:00 de la madrugada el organismo de socorro reportaba el 70 por ciento del incendio controlado y, con el avance de la madrugada, la cifra subió al 90 por ciento. Aun así, se mantienen puntos calientes activos por la presencia de abundante material combustible, que conserva las llamas y dificulta las labores de extinción.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales a causa del incendio, que se presentó cuando los locales comerciales ya estaban cerrados. Las afectaciones son solo materiales y aún se desconoce el monto de las pérdidas.

De acuerdo con reportes que circulan en redes sociales, para controlar la emergencia fue necesario desplegar 40 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, con el apoyo de bomberos de Turbana, Turbaco y Santa Rosa. A la operación también se sumaron la Sociedad Portuaria, que facilitó una máquina de apoyo, y Aguas de Cartagena, que aportó dos vehículos tipo Camel con capacidad conjunta para almacenar 14.000 litros de agua, además de otros recursos de abastecimiento y vehículos cisterna.

Según esos mismos reportes, la atención de la emergencia también contó con la participación de la Defensa Civil, la Policía Nacional, el DATT, la Oficina de Gestión del Riesgo, el DADIS y el CRUE, que dispusieron ambulancias y personal de atención prehospitalaria. La Gobernación de Bolívar y diferentes dependencias de la Alcaldía de Cartagena también se vincularon a las labores, que son coordinadas por el comandante Ahizar Fuentes Lizcano desde el Puesto de Comando de Incidentes instalado en el sector.

«Nuestros bomberos no se rinden. Siguen enfrentando la emergencia con valentía, disciplina y compromiso al servicio de Cartagena», señaló el organismo de socorro al informar que sus unidades permanecerán trabajando en la zona hasta completar la extinción de los puntos calientes y evitar que las llamas vuelvan a propagarse.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar transitar por el sector, mantenerse alejada del área afectada y permitir el libre desplazamiento de los vehículos de atención, con el fin de no obstaculizar las labores de los equipos que permanecen en el sitio.

El sector de La Plazuela, en la zona de Santa Mónica al sur de Cartagena, es uno de los corredores comerciales más activos de la ciudad. Allí funciona el Multicentro La Plazuela, un centro comercial que recibe en promedio unas 32.000 personas al día, además de decenas de almacenes, restaurantes y locales de servicios que operan incluso en horas de la noche.

Esta es la segunda emergencia por fuego que se presenta en Cartagena en la misma semana. El pasado martes 27 de octubre, un bus articulado del sistema TransCaribe se incendió en la estación Las Delicias, cerca del mercado de Bazurto, con pasajeros a bordo; en esa ocasión ninguna persona resultó herida y el fuego se habría originado por el sobrecalentamiento de una de las llantas del vehículo.

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