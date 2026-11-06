Capturan en flagrancia a un hombre con arma de fuego en el barrio Fontibón de Rionegro

Resumen: Un hombre de 45 años fue capturado en flagrancia en el barrio Fontibón de Rionegro por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía en turno.
En Rionegro, oriente antioqueño, un hombre de 45 años fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El hecho se registró el lunes 2 de noviembre de 2026, hacia las 5:45 de la tarde, en el sector del barrio Fontibón.
Según versiones extraoficiales, al capturado le fueron hallados un arma de fuego, proveedores y munición.
El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno, para adelantar el proceso judicial correspondiente.
Un capturado no es un condenado: toda persona se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad.
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