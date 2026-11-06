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Capturan en flagrancia a un hombre con arma de fuego en el barrio Fontibón de Rionegro

En el barrio Fontibón de Rionegro fue capturado en flagrancia un hombre de 45 años que, según versiones extraoficiales, portaba un arma de fuego y munición.

Publicado por: SoloDuque

Captura en el barrio Fontibón de Rionegro
Foto: Policía Nacional
Capturan en flagrancia a un hombre con arma de fuego en el barrio Fontibón de Rionegro

Resumen: Un hombre de 45 años fue capturado en flagrancia en el barrio Fontibón de Rionegro por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía en turno.

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En Rionegro, oriente antioqueño, un hombre de 45 años fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El hecho se registró el lunes 2 de noviembre de 2026, hacia las 5:45 de la tarde, en el sector del barrio Fontibón.

Según versiones extraoficiales, al capturado le fueron hallados un arma de fuego, proveedores y munición.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno, para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Un capturado no es un condenado: toda persona se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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