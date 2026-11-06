Capturan en flagrancia a un hombre con arma de fuego en el barrio Fontibón de Rionegro

Resumen: Un hombre de 45 años fue capturado en flagrancia en el barrio Fontibón de Rionegro por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía en turno.