Resumen: Jorge Barón contó que una reacción a la anestesia lo dejó sin signos vitales durante unos segundos en una cirugía y que vio a la Virgen. Dijo que una luz le habló y le dio una misión: regresar para trabajar por las comunidades.

¡Impactante! Jorge Barón reveló que estuvo clínicamente muerto en una cirugía y que vio a la Virgen

El presentador Jorge Barón sorprendió a sus seguidores al contar una de las experiencias más fuertes de su vida: asegura que estuvo clínicamente muerto durante unos segundos en plena cirugía y que, en ese instante, vio a la Virgen.

El relato lo hizo en una entrevista reciente con el programa «Bravíssimo», donde recordó lo que ocurrió años atrás, cuando tuvo un quebranto de salud estando en Estados Unidos. Tras recibir atención médica allá, regresó a Bogotá, donde los especialistas le recomendaron practicarse una punción hepática.

Fue en ese procedimiento, en una clínica de la capital, donde todo se complicó. «Me llevaron pues a la sala de cirugía, me pusieron la anestesia, etcétera, y resulté alérgico a la anestesia en ese momento», contó el presentador al recordar el episodio.

Según explicó, después de lo sucedido los médicos le dijeron a él y a su familia lo grave que había sido la situación. «Dicen las autoridades de la clínica que yo morí por unos segundos», afirmó con la calma de quien ya ha contado la historia varias veces.

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«Vi a la Virgen»: el momento que cambió su vida

Más allá del susto médico, lo que más ha llamado la atención es la parte espiritual de su testimonio. Barón relató que, mientras estaba inconsciente, sintió que atravesaba un túnel y que en medio de esa experiencia apareció una figura que identificó como la Virgen.

«Yo sí sentí pues todo ese tema del túnel y todas esas cosas y vi a la Virgen», dijo. El presentador agregó que sintió que una luz le hablaba y que el mensaje era claro: todavía no era su hora. «Sí, la Luz me habló. Me dijo que yo tenía que regresar, porque tenía una misión en la Tierra», aseguró.

Esta no es la primera vez que Barón habla de lo que vivió. También se ha referido a la experiencia en el pódcast «Hola, Gente», donde ha compartido detalles de lo ocurrido y de cómo interpretó aquel momento tan delicado.

Una misión que lo llevó a recorrer el país

El comunicador relaciona esa vivencia con su deseo de trabajar por las comunidades. Según cuenta, es una idea que le «ronda en la cabeza» y a la que se dedicó desde entonces. Ese propósito, explicó, se refleja en la manera como «El Show de las Estrellas» salió de los estudios de televisión para llegar a municipios de distintas regiones de Colombia.

En esos pueblos y ciudades, el programa ha montado tarimas al aire libre con presentaciones musicales abiertas al público, donde han tenido su oportunidad cantantes emergentes y artistas ya consagrados. Allí también se han hecho populares expresiones como «la patadita de la buena suerte» y «agüita para mi gente».

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Más de cinco décadas en la televisión

La trayectoria de Jorge Barón supera los 50 años. «El Show de las Estrellas» salió al aire por primera vez el 24 de mayo de 1969 y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los espacios musicales más reconocidos de la televisión nacional.

En marzo de 2022, Guinness World Records le entregó un reconocimiento por tener la trayectoria más larga como presentador de un mismo programa musical de televisión, una distinción que confirma la permanencia del formato a lo largo de las décadas.

Ahora, con este testimonio, el presentador vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron al relato de su experiencia cercana a la muerte y a la fe con la que la recuerda.

El propio Barón insiste en que aquel episodio le dejó una enseñanza: aprovechar cada día y usar su popularidad para llevar alegría y oportunidades a quienes más lo necesitan. Una misión que, según dice, sigue cumpliendo con cada nueva presentación.

Su historia, además, reabre una conversación frecuente entre figuras públicas: cómo un momento límite de salud puede cambiar la forma de ver la vida, el trabajo y el servicio a los demás.

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