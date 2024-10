«Michael Jackson en el Show de las Estrellas» se iba a presentar de acuerdo a Jorge Barón que recordó el motivo de la fallida intención.

Fue en un en vivo de la Revista Semana donde el popular presentador de los hogares colombianos, Jorge Barón afirmó que «Michael Jackson el Rey del Pop» se iba a presentar en el Show de las Estrellas. Al preguntarle a Barón que cuál artista le faltó en show, reveló la intención con el presentador de «Siempre en Domingo» Raúl Velasco, que Michael en la gira que tendría a México, Venezuela, Colombia y luego Argentina, abriera un espacio para interpretar 6 canciones en el país. «Estuvimos a punto.. iba a estar unas horas solo en el programa y lo que son las cosas de los artistas, se cancela lo de Venezuela y luego se cae todo».

MICHAEL JACKSON EN EL SHOW DE LAS ESTRELLAS

IBA SER UN MOMENTO HISTÓRICO

Don Jorge se había referido a este tema una vez al diario «El Espectador» en los 50 años del Show de las Estrellas». Ahora con 72 años lo hace en video y lamenta que no se pudo hacer esta presentación pactada que sería histórica en la televisión colombiana. De acuerdo a un empresario de conciertos, «años después la fecha que se le había pagado a Jackson para su show en Venezuela al cancelar por la llegada de Chavez, se ofertó para Colombia y estaba lista en el momento que «This Is It» anunciará su gira pero al morir el 25 de junio del 2009, se desvaneció el sueño». Hubiera sido un momento al menos para que Jorge Barón conociera al Rey Pop para contarle su historia. Ya que Raúl Velasco, murió en el 2006 y hacía parte del sueño de Barón.

