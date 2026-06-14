Resumen: A través de las plataformas digitales, se han viralizado dos fotografías que documentan las horas previas al fatal siniestro:

Estas serían las últimas fotos de Gaspi y Oliver Tree en Río: en una estaban juntos

Minuto30.com .- El mundo de la música y la comunidad de creadores de contenido lloran la repentina y trágica pérdida de dos figuras icónicas. El lamentable accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, que le costó la vida a un total de seis personas tras el choque de dos helicópteros en pleno vuelo, ha generado una inmensa tristeza.

En medio del luto, han comenzado a circular en internet fotografías que retratan los momentos finales de ambos artistas.

Las últimas imágenes de los artistas en Río

A través de las plataformas digitales, se han viralizado dos fotografías que documentan las horas previas al fatal siniestro:

Celebración de madrugada: La primera imagen corresponde a una «historia» subida por un usuario conocido como «grillo» alrededor de las 2:00 a. m. (hora local). En la captura, se observa tanto a Gaspi como a Oliver Tree muy sonrientes y mirando a la cámara. Mientras el youtuber argentino hace un brindis sosteniendo una botella, el músico estadounidense levanta el pulgar en señal de «bien».

Contraste frente al mar: En la segunda fotografía difundida, el protagonista es Gaspi. Se le ve tendido sobre una asoleadora al borde de una piscina, pero de manera inusual para el entorno, viste un traje formal acompañado de una corbata azul. De fondo, el encuadre se completa con el azul del mar.

El adiós de sus comunidades

La difusión de estas fotografías ha intensificado el luto en las redes sociales. Seguidores de ambos personajes continúan inundando las plataformas con mensajes de despedida, recordando la excentricidad musical de Tree y el humor provocador de Gaspi, lamentando profundamente que estas imágenes sean el último recuerdo de sus ídolos.

Además del cantante Oliver Tree, de 32 años, fallecieron el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como «Gaspi», el director audiovisual Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, según la información divulgada por medios internacionales.

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