Resumen: Entre las víctimas mortales confirmadas del siniestro se encuentran el reconocido cantante estadounidense Oliver Tree y el popular creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido en internet como 'Gaspi'. Ambos contaban con una sólida comunidad de aproximadamente 2 millones de seguidores.

Trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro cobra la vida del cantante Oliver Tree y el youtuber argentino «Gaspi»

Minuto30.com .- Este domingo, un fatal accidente aéreo conmocionó al mundo del entretenimiento y las redes sociales. Seis pasajeros perdieron la vida tras el choque en pleno vuelo de dos helicópteros en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Entre las víctimas mortales confirmadas del siniestro se encuentran el reconocido cantante estadounidense Oliver Tree y el popular creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido en internet como ‘Gaspi’. Ambos contaban con una sólida comunidad de aproximadamente 2 millones de seguidores.

Perfiles de las víctimas:

Oliver Tree: El músico estadounidense, quien era conocido por ser amigo cercano de Aaron Mercury, destacó en la industria por su personalidad excéntrica, su imagen caricaturesca y su estilo inconfundible con peinados y vestimentas sumamente exageradas que lo convirtieron en un ícono de la cultura pop de internet.

Gaspar Prim Díaz (‘Gaspi’): El youtuber argentino se consolidó en la plataforma gracias a su humor irreverente y provocador. Su contenido se caracterizaba por acercamientos espontáneos y muchas veces incómodos a desconocidos en las calles de Buenos Aires, popularizando su icónico saludo «buenass» con una voz grave.

Su fama internacional había escalado recientemente tras su participación en 2025 en «La Velada del Año V», el multitudinario evento de boxeo de creadores de contenido organizado por Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.