Resumen: Un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó seis personas muertas, entre ellas el cantante Oliver Tree y el influencer argentino Gaspi. El accidente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, que muestran el momento del impacto y la posterior caída de las aeronaves. Mientras las autoridades investigan las causas de la colisión, las grabaciones se han convertido en una pieza clave para esclarecer la tragedia.

¡Impactante video! Así fue la colisión aérea que acabó con la vida de un famoso cantante y un influencer

La tragedia ocurrida en Río de Janeiro y que ha dado la vuelta al mundo quedó registrada en varios videos captados por testigos. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran el momento en que dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo antes de precipitarse a tierra, dejando un saldo fatal de seis personas muertas.

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad brasileña. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el choque entre las aeronaves se produjo hacia las 8:59 a. m., hora local, lo que desencadenó una rápida movilización de los organismos de emergencia.

Los registros audiovisuales muestran cómo ambas aeronaves se aproximan en el aire hasta impactar violentamente. Tras la colisión, los helicópteros perdieron estabilidad y cayeron en diferentes puntos del área urbana, mientras varias personas que presenciaban la escena reaccionaban con gritos y desconcierto.

⚠️Imágenes sensibles 😱

Publican video del momento justo en qué chocan dos Helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, causando la muerte de 6 personas entre ellas el cantante Oliver Tree. pic.twitter.com/hPe5Wi8gTy https://t.co/WxhjY0E6zI — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) June 14, 2026

El impacto desató un gran incendio

Uno de los aparatos terminó estrellándose en un predio utilizado para el almacenamiento de vehículos eléctricos de la empresa BYD, lo que provocó un incendio de grandes proporciones. Las llamas alcanzaron varios automóviles estacionados y generaron una densa columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad.

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El Cuerpo de Bomberos desplegó un amplio operativo para controlar la emergencia, acordonar la zona y recuperar los cuerpos de las víctimas. Según los reportes preliminares, cinco personas viajaban en uno de los helicópteros, mientras que la otra aeronave era ocupada únicamente por su piloto. Ninguno de los ocupantes sobrevivió.

#URGENTE RIO DE JANEIRO

CHOQUE DE DOS HELICOPTEROS ▪️Colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes. Reportan seis personas fallecidas. ▪️Uno se estrelló en el patio de una iglesia y el otro explotó al caer, provocando que varios vehículos causaran más explosiones. pic.twitter.com/2eX5VPJwco — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) June 14, 2026

¿Quiénes son las víctimas del accidente?

Entre los fallecidos figura el cantante y personalidad de internet Oliver Tree, reconocido internacionalmente por temas como «Life Goes On» y «Miss You». La muerte del artista de 32 años fue reportada por diversos medios internacionales, citando información de la Policía Civil de Río de Janeiro.

Junto a él también perdieron la vida el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como «Gaspi», el director audiovisual Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, según la información divulgada por medios internacionales.

Mientras tanto, las autoridades aeronáuticas brasileñas mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó la colisión. Equipos especializados adelantan las inspecciones técnicas en la zona del siniestro y analizan los videos grabados por testigos, considerados piezas clave para reconstruir los últimos segundos antes del accidente.

Aunque la causa del choque aún no ha sido establecida oficialmente, la tragedia ha generado conmoción entre seguidores del cantante y millones de usuarios en redes sociales, donde continúan multiplicándose los mensajes de despedida y las imágenes del dramático suceso que enluta al mundo del entretenimiento.