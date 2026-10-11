El papa León XIV será operado la segunda semana de octubre de un nódulo en un pulmón

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Pontífice hizo el anuncio ante miles de fieles tras el rezo del Ángelus. La intervención quirúrgica está programada para los próximos días en el Policlínico Gemelli de Roma.

El papa León XIV será operado por un nódulo en el pulmón: esto es lo que se sabe de su estado de salud

Minuto30.com .- En un anuncio que ha conmocionado a la comunidad católica global, el papa León XIV reveló al término del rezo del Ángelus de este domingo 11 de octubre que deberá someterse a una intervención médica para removerle un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

Ante la multitud reunida en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre transmitió un mensaje de tranquilidad sobre el diagnóstico: «Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado». Siguiendo la recomendación de su equipo médico, el Pontífice decidió programar la cirugía sin demora.

¿Cuándo será la cirugía y cuántos días estará hospitalizado?

Poco después del anuncio, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ofreció detalles logísticos sobre el procedimiento:

Fecha de la intervención: Está prevista para los primeros días de la próxima semana.

Lugar: Policlínico Agostino Gemelli de Roma.

Tiempo de recuperación: Se estima una estancia hospitalaria de aproximadamente una semana.

«¡Me encomiendo a sus oraciones!», expresó el Pontífice al despedirse de los creyentes, agradeciendo el respaldo espiritual de la Iglesia en todo el mundo.

Ola de solidaridad y oraciones por el Pontífice

El anuncio generó una inmediata reacción de apoyo por parte de líderes religiosos y políticos:

Conferencia Episcopal Italiana (CEI): El cardenal Matteo Zuppi aseguró que las comunidades eclesiales se unirá en oración y envió un emotivo mensaje: «Somos una familia: ¡Santo Padre, no está solo!».

Gobierno de Italia: El presidente Sergio Mattarella le transmitió el afecto de toda la nación, mientras que la primera ministra Giorgia Meloni destacó la «serenidad y tranquilidad» con la que el Papa afronta este quebranto de salud.

Movimientos eclesiales: Organizaciones como Comunión y Liberación han convocado a los fieles a rezar el Santo Rosario en familia por la pronta recuperación del Santo Padre.