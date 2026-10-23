Ya identificaron a las dos personas asesinadas tras ser bajadas de una van en la vía Yarumal–Valdivia

Resumen: Identificaron a las dos personas asesinadas el jueves en la vía Yarumal–Valdivia, Norte de Antioquia. Hombres armados las bajaron de una van y las atacaron.

El doble homicidio que sacudió la tarde de este jueves 22 de octubre el corredor vial que comunica a Yarumal con Valdivia, en el Norte de Antioquia, tiene un nuevo capítulo: en las últimas horas fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida tras ser obligadas a descender de un vehículo de servicio público por un grupo de hombres armados.

Según la información preliminar que circula en redes sociales, los cuerpos de las víctimas, un hombre y una mujer, ingresaron en la tarde del jueves a la morgue municipal de Yarumal, procedentes de la zona rural del municipio. Aunque en un principio las autoridades no revelaron sus identidades, horas después trascendió que ambos cuerpos ya fueron plenamente identificados.

Así habría ocurrido el ataque

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se movilizaban en una camioneta tipo van de servicio público que había salido de Yarumal con destino al corregimiento El Doce, en jurisdicción de Tarazá. Sobre el medio día, cuando el automotor transitaba por el sector La Candelaria, en la zona rural de Yarumal, a unos 25 minutos del casco urbano y en las inmediaciones del Alto de Ventanas, un grupo de hombres armados le hizo la señal de pare al conductor. Algunas versiones señalan que se trataba de unos 20 sujetos.

Los atacantes habrían verificado la identidad de los ocupantes del vehículo y luego obligaron a descender al hombre y a la mujer. Al conductor, en cambio, le ordenaron continuar su recorrido. Ya a un costado de la vía, y según los testimonios recogidos hasta el momento, los sujetos intercambiaron algunas palabras con las víctimas antes de atacarlas con armas de fuego. Ambas personas murieron en el lugar de los hechos.

Posteriormente, los agresores huyeron del sector. Hasta el momento no se ha establecido públicamente qué estructura armada estaría detrás del doble homicidio ni cuál fue el móvil del ataque.

Autoridades adelantan las investigaciones

Personal judicial se desplazó hasta la zona para adelantar la inspección técnica a los cadáveres, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de material probatorio que permita esclarecer este nuevo hecho de violencia. Se espera que en las próximas horas la Policía y la Gobernación de Antioquia entreguen un pronunciamiento oficial sobre el caso.

El ataque, ocurrido en un tramo estratégico de alto flujo vehicular que comunica al interior del departamento con la Costa Atlántica, volvió a encender las alarmas entre los transportadores que recorren a diario este corredor vial y aumentó la zozobra que viven las comunidades del Norte antioqueño por cuenta de la violencia.

Una subregión disputada por varios grupos armados

El Norte de Antioquia es escenario de una disputa entre estructuras ilegales que se pelean el control de las rutas hacia la Costa Atlántica y el Urabá. En esa subregión tienen presencia el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, que operan sobre todo en municipios como Yarumal, Valdivia, Angostura, Campamento y Carolina del Príncipe.

A comienzos de este mes, dos presuntos integrantes de la estructura 36, de las disidencias de las Farc, murieron en combates con la Fuerza Pública en zona rural de Yarumal, dentro de una ofensiva que también dejó en Valdivia la captura de alias Lobo, señalado integrante de esa organización. Días después, en otro operativo de las autoridades, fue capturado alias Paco, señalado de tres homicidios y de liderar una estructura del Clan del Golfo en Antioquia.

Con este nuevo doble homicidio se suman ya varios hechos de violencia registrados en las últimas semanas sobre los corredores viales del Norte de Antioquia, una de las subregiones más golpeadas por la disputa armada en el departamento.

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