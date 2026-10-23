Resumen: Hombres armados hostigaron a tiros la estación de policía de Anorí, en el nordeste antioqueño, en la madrugada del 22 de octubre. Un civil resultó herido en la Plaza de Ferias y ningún uniformado quedó lesionado. Las autoridades investigan una posible acción distractora en medio de un presunto ajuste de cuentas entre grupos armados, sin responsables confirmados.

Una nueva jornada de zozobra se vivió en el nordeste antioqueño. En la madrugada del jueves 22 de octubre, hombres armados hostigaron a tiros la estación de policía de Anorí, en el casco urbano del municipio, y poco después un hombre ingresó herido por arma de fuego al hospital local. Ningún uniformado resultó lesionado.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 12:10 a. m. y estuvo dirigido contra el personal de centinela ubicado en la garita número uno, en el costado sur de la estación de policía, y contra la infraestructura de la unidad. Según el reporte de la Policía Nacional conocido por medios regionales, se contabilizaron entre 15 y 20 impactos provenientes de los sectores de Calle Estrecha y del barrio Santa Bárbara.

Así reaccionó la fuerza pública

Los uniformados de Vigilancia y de las Unidades Básicas de Investigación Criminal (UBICAR) repelieron la agresión y activaron el plan de defensa de la estación. Además, coordinaron acciones con el Ejército Nacional, que apoyó la vigilancia aérea con el uso de drones.

Pasados unos minutos, las autoridades reportaron el ingreso de un ciudadano al centro asistencial del municipio con heridas de bala en el abdomen y en las extremidades inferiores. El hombre habría sido atacado en el sector de la Plaza de Ferias, ubicado a unos diez minutos de la estación. Hasta ahora no se ha confirmado su identidad, su edad ni su estado de salud, y tampoco se ha establecido si su caso está directamente relacionado con el hostigamiento contra la Policía.

La hipótesis de la distracción

Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque contra la estación de policía habría sido una acción distractora para impedir la reacción de la Fuerza Pública ante un presunto ajuste de cuentas en la zona urbana. Los reportes oficiales mencionan una confrontación entre el Clan del Golfo y una alianza entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el ELN.

Se trata de una hipótesis preliminar: no se ha confirmado públicamente quiénes dispararon ni que alguno de esos grupos sea responsable. Tampoco se han precisado cuántas personas participaron ni qué armas usaron. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la condición del ciudadano herido.

El secretario de Gobierno de Anorí, Isaí Cortés, contó a Caracol Radio que los disparos se escucharon en distintos sectores del pueblo y que, según la información que ha compartido la Policía, los armados habrían disparado para evitar la reacción policial. La Alcaldía, junto con las demás autoridades de la fuerza pública, realizó un consejo de seguridad para analizar la situación.

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Un municipio golpeado por la violencia

No es la primera vez que la estación de policía de Anorí es blanco de un ataque. En 2019 fue lanzada una granada contra el complejo policial, hecho atribuido al ELN, que dañó una patrulla pero no dejó uniformados heridos. Más recientemente, a comienzos de febrero de este año, dos subintendentes fueron asesinados en el parque principal del municipio mientras realizaban labores de vigilancia y verificación del cierre de establecimientos comerciales.

El hostigamiento ocurre además en una semana de alta tensión en la subregión. Un día antes, el 21 de octubre, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná sostuvieron combates con presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo en la vereda Providencia, zona rural de Anorí, donde murió un integrante de esa organización, según el Ejército. En los últimos meses, Minuto30 ha reportado secuestros, liberaciones, hallazgos de explosivos y homicidios en este municipio del nordeste antioqueño.

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Por ahora, las autoridades no han entregado más detalles sobre el estado del hombre herido ni sobre los responsables del hostigamiento.