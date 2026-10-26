ICE detalla el arresto de 82 extranjeros en Massachusetts con cargos por agresión y abuso de menores

Resumen: ICE informó el arresto de 82 extranjeros en el sur de Massachusetts durante una operación de tres días, varios con cargos por agresión, abuso de menores y posesión de material de abuso sexual infantil. El comunicado es del 19 de octubre y ubica la operación en la semana del 21 de septiembre. La agencia pide denuncias ciudadanas y critica las políticas santuario.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) volvió a poner el foco sobre una operación realizada en el sur del estado de Massachusetts, en la que fueron arrestadas 82 personas extranjeras en situación irregular. La entidad difundió nuevamente el balance el domingo 25 de octubre de 2026 en redes sociales, con una imagen de varios de los detenidos.

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Qué informó ICE

Según el comunicado oficial de la oficina de ICE en Boston, publicado el 19 de octubre de 2026 y actualizado un día después, la operación se desarrolló durante tres días en el sureste de Massachusetts y, de acuerdo con la agencia, ocurrió en la semana del 21 de septiembre. Es decir, el mensaje difundido este domingo corresponde a un balance ya conocido y no a un operativo realizado en las últimas horas.

La agencia aseguró que varias de las personas arrestadas habían sido liberadas por cárceles de jurisdicciones santuario que no atendieron las solicitudes de detención migratoria que ICE había presentado. Con ese argumento, la entidad cuestionó las políticas de protección a inmigrantes vigentes en el estado.

Imagen: ICE. La agencia distingue entre personas condenadas y personas arrestadas por los cargos.

Los cargos que menciona la agencia

ICE indicó que muchos de los arrestados tienen antecedentes o cargos por delitos como agresión y lesiones con arma peligrosa, abuso indecente, agresión contra un menor de 14 años, posesión de material de abuso sexual infantil, extorsión mediante amenaza de daño, estrangulamiento o asfixia, conducción bajo los efectos del alcohol y hurto.

En el comunicado se detallan algunos casos de personas originarias de Brasil, Portugal, Ecuador, Honduras y Haití. En varios de ellos, la agencia habla de condenas previas; en otros, de arrestos o cargos por los que la persona fue detenida, lo que no equivale a una condena. Uno de los casos mencionados corresponde a una persona que ya había sido deportada anteriormente y fue detenida de nuevo.

Mensaje de las autoridades

El director interino de la oficina de ICE en Boston, Joseph Sher, afirmó que los políticos de Massachusetts han tomado la decisión de priorizar a personas con antecedentes criminales por encima de los ciudadanos que respetan la ley. Criticó además la legislación local conocida como Protect Act, que calificó de «performativa», y aseguró que su oficina seguirá trabajando para proteger a las comunidades del estado.

En su comunicado, la agencia también reiteró la línea del Gobierno de Donald Trump: ubicar y deportar a las personas extranjeras con antecedentes criminales, y anunció que en el estado los llamados santuarios dejaron de ser un refugio para quienes tienen cargos graves. ICE agradeció además la colaboración de la Guardia Costera de Estados Unidos durante la operación.

Línea para denuncias

La entidad invitó a la ciudadanía a reportar información sobre actividad criminal de personas extranjeras en sus comunidades a través de la línea de denuncias de ICE o de su formulario en línea. La agencia mantiene presencia en redes sociales, donde su oficina de Boston actualiza los resultados de sus operativos en Nueva Inglaterra.

Un debate que sigue abierto

Las operaciones de ICE en estados y ciudades con políticas de protección a los inmigrantes han generado un fuerte debate político en Estados Unidos. Mientras el Gobierno federal sostiene que busca retirar de las calles a personas con antecedentes peligrosos, autoridades locales y organizaciones de derechos de los migrantes han defendido que estas políticas buscan mantener la confianza de las comunidades con la policía. Las cifras y los cargos presentados en este caso corresponden a la versión de la agencia federal.

Para los colombianos que viven en Estados Unidos o tienen familiares allí, el tema sigue siendo de interés por el endurecimiento de los controles migratorios y las detenciones que se han registrado en distintos estados durante los últimos meses.

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