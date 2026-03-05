¡Momento de tensión en Nashville! Periodista colombiana fue detenida por el ICE en plena vía pública

Resumen: La periodista colombiana Estefany Rodríguez, de Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville, fue detenida por agentes del ICE el 4 de marzo en Nashville mientras estaba con su esposo. Su vehículo, con el logo del medio, fue rodeado antes de su arresto, y Rodríguez fue trasladada a un centro de detención migratoria, mientras su equipo legal y la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) gestionan su representación.

La periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera de Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville, fue detenida el pasado 4 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mientras se encontraba junto a su esposo, frente a un gimnasio en Tennessee.

Según el comunicado oficial de Nashville Noticias, el vehículo en el que se movilizaban Rodríguez y su esposo, identificado con el logo del medio, fue rodeado por varios automóviles, de los cuales descendieron hombres que exigieron la detención de la periodista. El medio aclaró que las razones específicas de la detención serán detalladas posteriormente por el equipo legal de Rodríguez.

Tras su arresto, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención migratoria. El medio también señaló que su equipo legal en MIRA Legal, junto con la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), está brindando representación legal y compartirá información sobre el progreso del caso y las respuestas del ICE y la Corte Federal de Tennessee.

Estefany Rodríguez es licenciada en periodismo por Colombia, donde trabajó durante varios años en distintos medios de comunicación antes de trasladarse a Estados Unidos. Desde 2022, forma parte del equipo de Nashville Noticias, cubriendo principalmente temas sociales, familiares, de salud, policiales y migratorios, consolidándose como una voz importante en la cobertura de asuntos que afectan a la comunidad latina en la región.

En su comunicado, Nashville Noticias expresó su respeto por las leyes estadounidenses y manifestó su expectativa de que la situación se resuelva favorablemente para Rodríguez. El medio enfatizó que esperan que la periodista “pueda reunirse pronto con su hija pequeña y su esposo mientras continúa su proceso legal dentro del marco legal permitido.” Además, aseguró que mantiene seguimiento activo del caso y publicará actualizaciones en su sitio web y redes sociales.

El arresto de la periodista ha llamado la atención de organizaciones de derechos civiles y de colegas periodistas, quienes destacan la importancia de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de los comunicadores, especialmente cuando cubren temas sensibles como migración y control fronterizo.

Por el momento, la Estefany permanece bajo custodia mientras su equipo legal avanza en los trámites pertinentes, y la comunidad periodística sigue de cerca los próximos pasos del proceso legal, a la espera de que pueda reunirse con su familia y continuar con su labor profesional.