DJ Tunjo y su pareja capturados por ICE: los colombianos tenían programados varios after parties postconciertos de Karol G

Resumen: Las autoridades de inmigración (ICE) sostienen y justifican la detención argumentando que ambos ciudadanos colombianos permanecían de manera irregular en territorio estadounidense

Minuto30.com .- Lo que prometía ser el salto definitivo en la carrera musical de un artista colombiano en el exterior, se transformó abruptamente en un complejo drama migratorio. Omar David Panqueva, reconocido en la escena del entretenimiento como DJ Tunjo, y su esposo, Santiago Páez, fueron capturados en las últimas horas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La detención se produjo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, justo en el momento en que la pareja se disponía a abordar un vuelo con destino a Washington D. C. Este viaje marcaba el inicio de una ambiciosa gira de presentaciones musicales a lo largo del país norteamericano.

De los ‘after parties’ a un centro de detención

Aprovechando el masivo impacto del tour estadounidense de su compatriota, la superestrella Karol G, DJ Tunjo había organizado un recorrido paralelo. Su objetivo era realizar una serie de after parties en las mismas ciudades donde «La Bichota» tenía programados sus multitudinarios conciertos.

Esta práctica, muy común en la industria del entretenimiento, genera una economía paralela y representa una vitrina invaluable para los DJ latinos emergentes. Sin embargo, el recorrido terminó antes de que sonara el primer beat. En lugar de aterrizar en la capital estadounidense para su primera presentación, la pareja fue puesta de inmediato bajo custodia migratoria y, posteriormente, trasladada a un centro de detención para inmigrantes ubicado en el estado de Indiana.

El choque de versiones: ¿Visas vencidas o asilo en trámite?

El caso de DJ Tunjo y su esposo pone de manifiesto el complejo y a menudo confuso sistema migratorio de los Estados Unidos.

Por un lado, las autoridades de inmigración (ICE) sostienen y justifican la detención argumentando que ambos ciudadanos colombianos permanecían de manera irregular en territorio estadounidense, alegando que sus visas de turismo o estadía habían expirado desde el año 2022. Bajo esta premisa, la agencia procedió con la captura en el filtro aeroportuario, considerándolos sujetos a un proceso de deportación.

No obstante, la defensa legal de la pareja pinta un panorama jurídico radicalmente distinto, evidenciando un presunto «limbo legal». Los abogados de los colombianos aseguran de manera tajante que tanto Panqueva como Páez cuentan con un proceso de asilo político formalmente radicado y pendiente de resolución, además de portar permisos de trabajo vigentes expedidos por el propio gobierno estadounidense.

Una carrera contra el tiempo

Se ha confirmado que Santiago Páez tiene programada una audiencia crucial ante un juez de inmigración para el próximo 19 de agosto. En este espacio judicial, se definirá gran parte de su futuro en el país.

Por ahora, el equipo legal de la pareja enfoca todos sus esfuerzos en una prioridad inmediata: evitar a toda costa que sean separados por el sistema penitenciario de ICE. La defensa busca que ambos permanezcan juntos en el mismo centro de reclusión temporal en Indiana, mientras logran demostrar la validez de sus permisos de trabajo y exigen que se les permita continuar en libertad con el trámite de asilo que, según afirman, llevan adelantando desde hace meses.