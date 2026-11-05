Resumen: Dos sicarios atacaron la noche del 4 de noviembre el hotel Girasoles, en el norte de Cali: dos hombres murieron y dos personas resultaron heridas. Los responsables escaparon en motocicleta y la Fiscalía investiga los móviles del ataque.

Sicarios sembraron el terror en un hotel del norte de Cali: entraron a disparar y dejaron dos muertos

Una noche de terror se vivió en el norte de Cali, luego de que dos sicarios irrumpieran en un hotel y dispararan en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el establecimiento, dejando como saldo dos personas muertas y dos heridas.

El ataque se registró la noche del miércoles 4 de noviembre en el hotel Girasoles, ubicado en la carrera primera con calle 47, en el barrio Popular, un sector comercial y concurrido del norte de la capital vallecaucana.

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Cali, dos hombres armados llegaron al lugar, ingresaron al inmueble y abrieron fuego contra quienes estaban allí. Tras la agresión, los responsables escaparon en una motocicleta con rumbo desconocido.

Una de las víctimas mortales fue identificada como Dayan David, de apenas 21 años, quien falleció en una de las habitaciones del hotel tras recibir múltiples impactos de bala. La segunda persona que perdió la vida fue Jaime, quien alcanzó a ser trasladado a la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, ubicada a pocos metros del lugar, pero murió minutos después por la gravedad de las heridas.

En el mismo hecho resultaron lesionadas otras dos personas: Jarby, un hombre de 61 años, y Camila, una joven de 19 que recibió dos impactos por arma de fuego. Ambos permanecen bajo observación médica y su estado de salud es reportado como reservado.

¿Cómo actuaron los sicarios?

De acuerdo con las primeras versiones, los sicarios llegaron al hotel, entraron y dispararon en varias oportunidades contra el grupo de personas que se encontraba en el sitio. Algunos testimonios señalan que se escucharon más de diez disparos, lo que generó pánico entre habitantes y comerciantes de la zona, pues el hecho ocurrió dentro de un establecimiento abierto al público.

De acuerdo con El Tiempo, tras el ataque las autoridades activaron un plan candado y acordonaron el sector para preservar la escena del crimen. En el lugar recolectaron material probatorio, como vainillas y proyectiles, y revisan las cámaras de seguridad de los negocios aledaños para establecer la ruta que utilizaron los responsables antes y después de la balacera.

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¿Qué se sabe de la investigación?

Por el momento, las autoridades no han reportado capturas ni han precisado si ya cuentan con las características de los responsables. Tampoco se conocen hipótesis oficiales sobre las razones detrás de los disparos.

La Fiscalía General de la Nación adelanta las diligencias para determinar los móviles del doble homicidio. La investigación busca establecer si el ataque estaba dirigido contra una persona en particular o si las cuatro víctimas fueron alcanzadas durante el mismo episodio.

Este violento hecho se presenta pocos días después de que la Policía Metropolitana de Cali entregara un balance de seguridad en el que reportó una reducción del 60 % en los homicidios durante el puente festivo del 31 de octubre al 2 de noviembre: las muertes violentas pasaron de 20 a ocho frente al mismo periodo del año anterior. En esos tres días, además, fueron capturadas 54 personas y se incautaron 17 armas de fuego.

El ataque al hotel Girasoles se suma a otros casos de violencia que han sacudido a Cali en los últimos días. El pasado viernes 30 de octubre, el dragoneante del Inpec Luis Francisco, adscrito a la cárcel de Villahermosa, fue asesinado por hombres armados cuando salía de su turno, un crimen que también sigue en investigación y por el que aún no se reportan capturas.

Tras ese asesinato, el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, rechazó el hecho y exigió a las autoridades avanzar con rapidez en la identificación y judicialización de los responsables, al asegurar que el crimen «no puede quedar en la impunidad».

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Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades mantendrán los operativos focalizados y los patrullajes en los principales corredores de la ciudad para contener las acciones sicariales y dar con el paradero de los sicarios que sembraron el pánico en el norte de Cali.