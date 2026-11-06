Resumen: Una persecución policial en el barrio Lourdes, al sur de Cali, terminó con un hombre capturado. En la camioneta en la que se movilizaba con otra persona, que logró escapar, la Policía encontró prendas de la Sijín y dos armas de fuego. Las autoridades investigan el origen de los elementos y si los hombres preparaban hurtos haciéndose pasar por agentes de la policía judicial.

Persecución en el sur de Cali: capturaron a un hombre que llevaba prendas de la Sijín y dos armas

Una persecución policial registrada en la tarde del jueves 5 de noviembre en el sur de Cali terminó con un hombre capturado y el hallazgo de prendas de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y dos armas de fuego dentro de una camioneta particular. El procedimiento, que desató la alarma de las autoridades, ocurrió en el barrio Lourdes, donde el vehículo terminó estrellado contra un andén.

¿Cómo ocurrió la persecución en el sur de Cali?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Cali, una patrulla del cuadrante les hizo la señal de pare a los ocupantes de una camioneta negra para practicarles un procedimiento de registro en el sur de la ciudad. Sin embargo, los dos hombres que se movilizaban en el vehículo habrían desatendido la orden de los uniformados y emprendieron la huida a toda velocidad.

El recorrido se extendió hasta la carrera 70 con calle 1C, en el sector de Lourdes, donde el conductor perdió el control de la camioneta y terminó chocando de manera violenta contra un andén. Tras el impacto, uno de los ocupantes descendió del vehículo y logró escapar a pie del lugar, aprovechando la confusión del momento, mientras que el otro fue alcanzado, reducido y capturado por los policías que atendieron el procedimiento.

Prendas de la Sijín y dos armas de fuego incautadas

Al inspeccionar la camioneta siniestrada, los uniformados encontraron varias prendas correspondientes al uniforme de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la policía judicial de Colombia, y dos armas de fuego, elementos que fueron incautados de inmediato por las autoridades.

En los primeros reportes del caso también se mencionó el hallazgo de arietes tácticos, elementos pesados que suelen utilizarse para forzar la apertura de puertas y portones. Sin embargo, la Policía no ha entregado detalles oficiales sobre este punto, por lo que ese aspecto hace parte de la investigación que se adelanta.

«Se trataba de personas que portaban prendas de uso policial. Gracias a una alerta ciudadana, la Policía atendió el caso y se inició una persecución que terminó con la captura de uno de los sujetos. Este tipo de situaciones suele estar relacionado con actividades delictivas, como el hurto a residencias. Dentro del vehículo se encontraron armas», señaló Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

¿Qué se sabe del capturado y del hombre que escapó?

Por ahora, las autoridades no han precisado la identidad ni la edad del hombre capturado en el barrio Lourdes, y tampoco se conoce si registra antecedentes judiciales. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los actos urgentes de investigación para establecer su posible responsabilidad en los hechos.

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Sobre el segundo ocupante de la camioneta, que logró escapar tras el choque contra el andén, no hay información sobre su identidad. Los investigadores revisan las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para tratar de reconstruir la ruta de su huida y establecer su paradero.

Investigación por posible suplantación de autoridad

El hallazgo de las prendas de uso privativo de la Fuerza Pública abrió interrogantes sobre la procedencia de estos elementos y el propósito para el que eran transportados en un vehículo particular. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que los hombres estarían preparando allanamientos fraudulentos o hurtos a viviendas y comercios, haciéndose pasar por agentes de la policía judicial para operar sin levantar sospechas entre la comunidad.

La Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía adelantan las investigaciones para establecer el origen de las armas y de las prendas de la Sijín, y para determinar si los dos hombres estarían relacionados con alguna actividad delictiva previa en la ciudad. También se busca establecer si la camioneta en la que se movilizaban registra algún reporte.

El caso se suma a los golpes que las autoridades han propinado en los últimos días contra estructuras criminales en la capital vallecaucana, en el marco de una ofensiva de seguridad que ha dejado decenas de capturados y varias organizaciones delincuenciales desarticuladas en la ciudad.

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