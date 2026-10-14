Iba en calma y terminó en tensión: encapuchados bloquearon la vía Barranquilla

Resumen: Encapuchados bloquearon la vía Barranquilla durante las movilizaciones en Medellín. El alcalde encargado, Manuel Villa Mejía, ordenó a la Fuerza Pública intervenir.

Las movilizaciones de este miércoles 14 de octubre en Medellín transcurrieron con normalidad durante buena parte del día, pero en la tarde tomaron otro rumbo. Al llegar a la vía Barranquilla, algunos manifestantes y encapuchados bloquearon el paso vehicular, según informó el alcalde encargado, Manuel Villa Mejía.

El mandatario anunció que desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se ordenó a la Fuerza Pública intervenir. Villa Mejía se pronunció a través de su cuenta en X. Allí aseguró que durante varias horas la Administración acompañó la manifestación y garantizó el derecho a la protesta, de acuerdo con lo que establecen la Constitución y la ley.

Sin embargo, advirtió que la protesta no puede convertirse en una excusa para imponer el caos en la ciudad. El pronunciamiento marcó un cambio en el tono de la Administración, que hasta ese momento había destacado el carácter pacífico de las marchas en distintos puntos de la ciudad.

Lo que pasó en la vía Barranquilla

De acuerdo con el alcalde encargado, el bloqueo en la vía Barranquilla afectó la movilidad y vulneró los derechos de miles de ciudadanos que transitaban por el sector.

Villa Mejía también reportó que durante los hechos se registró el lanzamiento de botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados.

Frente a esta situación, el funcionario fue enfático en que Medellín garantiza la protesta pacífica, pero no permitirá el vandalismo, las vías de hecho ni las agresiones contra las personas.

Por esa razón, desde el PMU se dio la orden a la Fuerza Pública de actuar de inmediato para restablecer el orden, proteger a la ciudadanía y recuperar las condiciones de seguridad y movilidad en la zona. Con este anuncio, la Fuerza Pública pasó de acompañar la marcha a intervenir directamente en el sector donde se presentó el bloqueo.

«El derecho a protestar no está por encima de los derechos de los demás», afirmó el alcalde encargado. Agregó que la violencia no tiene justificación, que el vandalismo no será tolerado y que la ley se hará cumplir.

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A través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Administración había dispuesto un dispositivo interinstitucional para acompañar las manifestaciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El operativo contaba con 356 uniformados de la Policía Metropolitana y 272 soldados del Ejército. También participaban la Personería Distrital, los equipos de Paz y Derechos Humanos, la Secretaría de Movilidad y los organismos de socorro.

Para atender emergencias, se dispusieron siete estaciones de bomberos en alerta, 17 ambulancias y cinco motos del sector Salud. Ese esquema, coordinado desde el PMU, buscaba responder a tiempo ante cualquier eventualidad durante el recorrido de los manifestantes.

Los manifestantes habían salido desde dos puntos. En la Universidad de Antioquia se registró una concentración de cerca de 600 estudiantes, y desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) la movilización partió sin novedades.

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Más temprano, los grupos avanzaron por la avenida Oriental y los primeros llegaron al Parque de las Luces. Antes del inicio de la jornada, el alcalde Federico Gutiérrez había pedido que las protestas se desarrollaran sin violencia ni vandalismo.

Las movilizaciones de este miércoles fueron convocadas en diferentes ciudades del país por organizaciones sociales, sindicatos y sectores políticos. Entre sus motivos están las demandas del magisterio, las condiciones laborales y otros reclamos sociales y ambientales.

Por ahora, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación desde el PMU, mientras la Fuerza Pública adelanta las acciones ordenadas para restablecer la movilidad y la seguridad en el sector.

En el mensaje del alcalde encargado no se detallaron cifras de personas lesionadas ni de capturas relacionadas con los hechos registrados en la vía Barranquilla.

‼️ Durante varias horas acompañamos y garantizamos el derecho a la manifestación, como lo establece la Constitución y la ley. Hemos actuado con respeto y garantías, pero la protesta no puede convertirse en una excusa para imponer el caos. A su llegada a la vía 📍Barranquilla algunos manifestantes y encapuchados bloquearon la vía, afectando la movilidad y vulnerando los derechos de miles de ciudadanos. Además, se registra el lanzamiento de botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados. 🚫 Lo decimos con absoluta claridad: en Medellín garantizamos la protesta pacífica, pero no vamos a permitir el vandalismo, las vías de hecho ni los ataques contra la gente. Desde el PMU hemos ordenado a la Fuerza Pública intervenir de manera inmediata y actuar para restablecer el orden, proteger a la gente y recuperar las condiciones de seguridad y movilidad. Que no haya ninguna duda: el derecho a protestar no está por encima de los derechos de los demás. La violencia no se justifica, el vandalismo no se tolera y la ley se hace cumplir. — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) October 14, 2026



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