El actor Russell Brand enfrenta juicio en Londres por siete cargos sexuales contra seis mujeres

Resumen: El actor británico Russell Brand enfrenta un proceso judicial en Londres por siete cargos relacionados con presuntos delitos sexuales contra seis mujeres. Durante las audiencias, un antiguo amigo declaró que el intérprete le habría hablado de su objetivo de acostarse con 5.000 mujeres, una afirmación que salió a la luz en medio del juicio. Brand ha negado las acusaciones, mientras el proceso busca esclarecer los hechos denunciados, que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2009.

Una conversación que Russell Brand habría mantenido con un amigo hace más de dos décadas salió a relucir durante la primera jornada de su juicio en Reino Unido. Mark Pinheiro, quien conoció al actor antes de que alcanzara la fama, declaró ante el Tribunal de la Corona de Southwark que el comediante le habló de su intención de mantener relaciones sexuales con miles de mujeres.

Según el testimonio recogido por The Guardian, el episodio ocurrió en 1999, cuando ambos viajaban a Bournemouth para participar en un espectáculo paralelo a la conferencia anual del Partido Laborista británico. Durante el trayecto, hablaron sobre sus experiencias y expectativas al conocer mujeres.

Pinheiro aseguró que Brand manifestó una ambición relacionada con el número de parejas sexuales que esperaba tener. Ante el jurado, recordó sus palabras: “Esperaba que algún día hubiera podido acostarse con más de 5000 chicas; esa era su meta”.

El testigo también afirmó que el comediante le habló de las estrategias que, según él, utilizaría para acercarse a las mujeres. En ese contexto, Pinheiro declaró que Brand le habría dicho: “Todo lo que tienes que hacer es decirle a la mujer lo que necesita escuchar”.

La declaración se incorporó a la presentación inicial de la Fiscalía, que expone ante el jurado los elementos que considera relevantes para el caso. Sin embargo, el testimonio sobre aquella conversación no constituye por sí mismo una prueba de que se hayan cometido los delitos imputados.

Los cargos que enfrenta el comediante británico

Russell Brand, de 51 años, compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por siete cargos relacionados con presuntos delitos sexuales contra seis mujeres. El proceso contempla tres acusaciones de violación, tres de agresión sexual y una de agresión indecente.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 1999 y 2009, periodo durante el cual el actor consolidó su presencia en la televisión y la radio británicas. Según la Fiscalía, los episodios investigados se habrían presentado en diferentes espacios, entre ellos habitaciones de hotel, lugares de trabajo, el baño de un bar y la vivienda del acusado.

Al presentar el caso, la fiscal Riel Karmy-Jones describió a Brand como un presunto depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”. También sostuvo que tenía un deseo “indiscriminado y voraz” de mantener contacto sexual.

La representante de la Fiscalía afirmó que el acusado podía mostrarse encantador cuando buscaba obtener algo de otras personas, pero que también habría actuado de manera exigente frente a sus deseos. Estas afirmaciones corresponden a la posición de la acusación y deberán examinarse durante el desarrollo del juicio.

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Uno de los episodios señalados habría ocurrido después de la conferencia laborista de 1999 en Bournemouth, cuando una mujer denunció que Brand la violó en una habitación de hotel. Los demás señalamientos corresponden a presuntos hechos ocurridos en distintos lugares durante los años siguientes.

Russell Brand rechaza las acusaciones

El actor se declaró inocente de los siete cargos y ha negado haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento. Su defensa deberá desarrollarse durante el proceso judicial, en el que se presentarán testimonios y otros elementos relacionados con las denuncias.

A su llegada al tribunal, Brand manifestó que sentía preocupación, aunque esperaba que el procedimiento tuviera un resultado favorable para las personas involucradas. Según informó Associated Press (AP), declaró: “Me siento, por supuesto, preocupado, pero tengo la esperanza de que este proceso dé buenos resultados para todos los implicados”.

El comediante alcanzó notoriedad durante la década de 2000 por sus programas de televisión, su trabajo en la radio y sus apariciones en películas de Hollywood. En años recientes, ha centrado buena parte de su actividad pública en contenidos digitales sobre religión, bienestar y asuntos políticos.

La investigación contra Brand cobró impulso después de que se difundieran denuncias públicas en 2023, lo que dio paso a actuaciones policiales y al posterior proceso penal.

El juicio continuará con la presentación de las pruebas y las declaraciones previstas ante el jurado. La responsabilidad penal del actor deberá establecerse a partir de lo que se demuestre en los tribunales, mientras él mantiene su posición de inocencia frente a todos los cargos.