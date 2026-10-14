¡No se vaya por «barranquilla»! Disturbios en la UdeA: Busque vías alternas

Autoridades llegaron a la calle barranquilla para controlar los desmanes de unos encapuchados desadaptados. Foto: Manuel Villa

Resumen: Encapuchados bloquearon la calle "barranquilla", atacaron a delegados de la administración distrital y lanzaron papas bomba y objetos contundentes contra los uniformados. El alcalde encargado y secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, advirtió desde el PMU que «el derecho a protestar no está por encima de los derechos de los demás».

Minuto30.com .- Una tensa jornada de alteración del orden público se desató en la tarde de este miércoles a las afueras de la Universidad de Antioquia, luego de que un grupo de manifestantes y personas encapuchadas bloqueara por completo el paso vehicular sobre la calle Barranquilla (calle 67), a la altura del claustro universitario.

Movilidad Medellín informa que el cierre es en la Cl. 67 (Barranquilla), desde Punto Cero hasta LA Cr. 52 (Carabobo), en ambos sentidos.

La situación, que escaló rápidamente hacia enfrentamientos abiertos con el uso de artefactos explosivos improvisados y elementos contundentes, obligó a la Alcaldía de Medellín a ordenar la intervención inmediata de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo ESMAD) para dispersar a los agresores y restablecer la movilidad en el norte de la ciudad.

El incidente, registrado en uno de los corredores universitarios y viales más transitados de la capital antioqueña, interrumpió de manera abrupta una movilización que, según los reportes distritales, había transcurrido de forma pacífica durante las primeras horas del día en otros puntos del área metropolitana.

Bloqueo, papas bomba y agresión a personal de la Alcaldía

Los disturbios comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de los accesos principales de la Universidad de Antioquia sobre la calle Barranquilla. De acuerdo con testimonios y registros de seguridad, individuos con los rostros cubiertos procedieron a instalar barricadas y cerrar de facto la circulación de vehículos particulares, buses de servicio público y rutas alimentadoras del Metro de Medellín.

La escalada violenta se agravó cuando miembros de la administración distrital y gestores de convivencia que acompañaban la jornada intentaron dialogar para evitar el colapso vial:

Ataque a comisiones institucionales: Voceros ciudadanos y veedores denunciaron que los encapuchados arremetieron directamente contra funcionarios de la Alcaldía de Medellín que se encontraban en el terreno cumpliendo labores de mediación y verificación de derechos.

Uso de explosivos y contundentes: Desde las aceras y las rejas del campus universitario, los encapuchados iniciaron el lanzamiento indiscriminado de «papas bomba» (artefactos pirotécnicos artesanales de alto impacto), botellas de vidrio, piedras y trozos de escombros contra la calzada y las patrullas policiales.

Respuesta con agentes químicos: Ante la inminencia de lesiones graves para peatones y uniformados, las unidades antidisturbios desplegaron maniobras de contención empleando gases lacrimógenos y aturdidoras para hacer retroceder a los manifestantes y despejar la vía.

El dirigente David Toledo denunció a través de sus redes sociales el alcance de los hechos: «Desmanes en la Universidad de Antioquia, encapuchados atacaron a miembros de la Alcaldía y el ESMAD respondió. Esperamos capturas y que no se escuden en la UdeA», haciendo eco de la indignación ciudadana por el cierre violento de la calle Barranquilla y el uso del recinto educativo como refugio tras los desmanes.

La orden desde el PMU: Manuel Villa fija postura de cero tolerancia

Autoridades llegaron a la calle barranquilla para controlar los desmanes de unos encapuchados desadaptados. Foto: Manuel Villa Autoridades llegaron a la calle barranquilla para controlar los desmanes de unos encapuchados desadaptados. Foto: Manuel Villa

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el secretario de Seguridad y actual alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, emitió una enérgica declaración en la que ratificó que el gobierno local agotó las instancias de diálogo, pero no dudará en aplicar la fuerza legítima cuando se crucen las líneas de la legalidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Villa Mejía detalló el desarrollo del protocolo institucional y los motivos que llevaron a activar la fuerza policial:

Garantías previas: «Durante varias horas acompañamos y garantizamos el derecho a la manifestación, como lo establece la Constitución y la ley. Hemos actuado con respeto y garantías, pero la protesta no puede convertirse en una excusa para imponer el caos», enfatizó el mandatario encargado.

Vulneración de derechos colectivos: El funcionario recalcó que la toma de la vía Barranquilla perjudicó a miles de ciudadanos que regresaban a sus hogares o se dirigían a centros hospitalarios cercanos: «A su llegada a la vía Barranquilla algunos manifestantes y encapuchados bloquearon la vía, afectando la movilidad y vulnerando los derechos de miles de ciudadanos. Además, se registra el lanzamiento de botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados».

Acción directa de la Fuerza Pública: «Lo decimos con absoluta claridad: en Medellín garantizamos la protesta pacífica, pero no vamos a permitir el vandalismo, las vías de hecho ni los ataques contra la gente. Desde el PMU hemos ordenado a la Fuerza Pública intervenir de manera inmediata y actuar para restablecer el orden, proteger a la gente y recuperar las condiciones de seguridad y movilidad», sentenció Villa Mejía.

Debate sobre la autonomía universitaria y el orden constitucional

El pronunciamiento del alcalde encargado concluyó con una advertencia categórica sobre la ponderación de derechos en el espacio público: «Que no haya ninguna duda: el derecho a protestar no está por encima de los derechos de los demás. La violencia no se justifica, el vandalismo no se tolera y la ley se hace cumplir».

Los disturbios en la calle Barranquilla reactivan una recurrente controversia en Medellín sobre los límites de la protesta estudiantil, el respeto por la autonomía universitaria y la necesidad de evitar que grupos radicales utilicen la infraestructura de la Universidad de Antioquia para eludir la acción penal de la justicia.

Mientras las autoridades de tránsito mantienen desvíos preventivos en el sector y la Policía consolida el control perimetral, la ciudadanía y los comerciantes del sector de Prado y Sevilla reclaman medidas de fondo e individualización judicial para quienes convirtieron una movilización social en un escenario de caos y riesgo colectivo.