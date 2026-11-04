Resumen: La Policía capturó en flagrancia a un hombre con 917 kilos de marihuana distribuidos en 500 paquetes. El operativo se realizó en Limoncitos, Guayabetal, sobre la vía Bogotá-Villavicencio.

¡Iba de kamikaze! Cae un hombre con 917 kilos de marihuana en la vía Bogotá-Villavicencio

Un cargamento de 917 kilogramos de marihuana fue descubierto dentro de una camioneta en la vía Bogotá-Villavicencio. El procedimiento se realizó en el sector Limoncitos, jurisdicción de Guayabetal, donde la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre que transportaba la sustancia.

El hallazgo se produjo durante actividades de registro y control en la carretera. Al inspeccionar el vehículo, los uniformados encontraron 500 paquetes con el estupefaciente, según el balance operacional divulgado sobre el caso. El reporte identifica la sustancia como marihuana tipo Creepe.

La incautación dejó a disposición de las autoridades competentes al detenido, la camioneta y la droga. Ese es el resultado confirmado del procedimiento, que impidió que el cargamento continuara su recorrido por el corredor que comunica a Bogotá con Villavicencio.

Un cargamento de marihuana en modalidad «kamikaze»

De acuerdo con la información operacional, la sustancia era movilizada mediante la modalidad conocida como «kamikaze». El reporte menciona esa denominación, pero no detalla cómo se había organizado este traslado ni informa sobre otros vehículos o personas vinculadas con el procedimiento.

Lo confirmado es que la inspección de una camioneta permitió ubicar los paquetes y realizar una captura en flagrancia. No se ha precisado en la información disponible de dónde había salido la carga, hacia dónde se dirigía exactamente o a qué organización criminal pertenecería.

Tampoco se dio a conocer la identidad del hombre capturado ni se informó sobre una decisión judicial posterior. Por ahora, el balance se concentra en el decomiso, la cantidad de sustancia encontrada y la entrega de los elementos a las autoridades que deben continuar el proceso.

La valoración económica que entregó la Policía

Según las estimaciones de las autoridades, el cargamento representa una afectación aproximada de 2.178 millones de pesos a las rentas criminales. La Policía también calculó que la incautación evita la circulación de más de 917.000 dosis de marihuana en el mercado ilegal.

Ambas cifras corresponden a la valoración operacional presentada sobre el hallazgo. Los 917 kilogramos son el peso reportado de la sustancia, mientras que los 500 paquetes describen la forma en que estaba distribuida dentro del vehículo inspeccionado.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Edwin Orlando Correa Correa, se refirió al resultado y aseguró que los controles buscan afectar las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

«Estamos cerrándoles el paso a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Nuestros controles en las carreteras permiten detectar estas modalidades de transporte ilegal y afectar directamente las finanzas criminales», manifestó el oficial.

El coronel agregó: «No vamos a permitir que los corredores viales del país sean utilizados para movilizar drogas y alimentar economías ilícitas». Su declaración acompañó el balance de la captura y del decomiso en Limoncitos.

El punto del operativo fue identificado como Limoncitos, en jurisdicción de Guayabetal, sobre la vía Bogotá-Villavicencio. Esa ubicación corresponde al lugar en el que las autoridades inspeccionaron la camioneta; no establece por sí sola el origen ni el destino del cargamento. Esos detalles no fueron incluidos en el balance conocido del procedimiento policial.

El capturado quedó a disposición de las autoridades

Con la entrega del hombre, la camioneta y la sustancia incautada, el caso pasó al proceso judicial correspondiente. La información conocida no precisa una imputación de cargos, una medida de aseguramiento ni una condena, por lo que la captura no debe confundirse con una declaración de responsabilidad penal.

En otro hecho distinto reportado en Cali, un camión abandonado en la autopista Simón Bolívar activó un procedimiento antiexplosivos. Después de revisar el automotor, las autoridades descartaron la presencia de explosivos y encontraron marihuana. En ese caso, el conductor huyó a pie y era buscado, a diferencia de lo ocurrido en Guayabetal, donde sí se reportó una captura.

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