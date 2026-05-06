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Resumen: Hombre es capturado tras causar daños en la iglesia La Ermita de Cali. Autoridades investigan las causas del hecho.

¿Bajo efectos o se le metió el demonio? Capturaron a un hombre tras causar daños en la iglesia La Ermita de Cali

Un caso de vandalismo generó momentos de tensión en el centro de Cali, luego de que un hombre ingresara a una iglesia y causara daños en su interior, afectando varias imágenes religiosas.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este 6 de mayo y provocó preocupación entre feligreses y ciudadanos que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, el individuo entró al templo en un estado alterado y comenzó a protagonizar actos de vandalismo, lo que obligó a la intervención inmediata de las autoridades.

Según reportes de la Policía, se ha descartado que el hecho estuviera relacionado con un intento de hurto.

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Las hipótesis iniciales apuntan a que presuntamente el sujeto podría haber actuado bajo la influencia de sustancias o motivado por creencias personales, aunque estos aspectos continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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El hombre fue capturado en el lugar y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de daño en bien ajeno.

En las próximas horas se adelantará el proceso de legalización de captura ante un juez de control de garantías.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar el orden público y avanzar en las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

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