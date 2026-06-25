Resumen: La Iglesia hace un llamado a los habitantes de Jericó y municipios aledaños para que colaboren con las autoridades. Cualquier información, por mínima que sea, puede ser determinante para identificar y capturar a los responsables de este reprochable acto.

Indignación en Jericó: pareja fingió vocación religiosa para robar «las limosnas» a una comunidad de monjas

Minuto30.com .- Un repudiable hecho de inseguridad ha generado profunda indignación en el municipio de Jericó (Antioquia). La Diócesis local denunció públicamente que la comunidad de las Hermanas Misioneras de María Inmaculada, con sede en la Casa Natal, fue víctima de un audaz hurto perpetrado bajo una modalidad de engaño.

El modus operandi: una falsa aspirante

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Iglesia, el hurto se registró el pasado martes cuando una pareja ingresó a las instalaciones religiosas haciéndose pasar por visitantes.

Para ganarse la confianza de las monjas, la mujer aseguró tener vocación y se presentó como una posible aspirante para unirse a la comunidad. Una vez lograron vulnerar los filtros de seguridad mediante esta farsa, procedieron a cometer el ilícito.

Detalle clave en la investigación: Las autoridades y la Diócesis no descartan que los delincuentes hayan utilizado algún tipo de sustancia química para desorientar a las hermanas y facilitar el robo.

Un duro golpe a la economía del convento

Los ladrones lograron escapar con recursos vitales para el funcionamiento y la supervivencia de la comunidad religiosa, afectando gravemente su labor evangelizadora en la región. Entre el botín hurtado se encuentra:

El dinero destinado para el sostenimiento básico de las monjas.

El producido de las ventas del almacén de la congregación.

Los estipendios (ofrendas económicas) correspondientes a la celebración de las Santas Misas.

Alerta máxima en parroquias y llamado a la comunidad

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Diócesis de Jericó no solo expresó su rechazo absoluto y solidaridad con las hermanas afectadas, sino que encendió las alarmas en toda la región.

Se emitió una advertencia urgente a todas las parroquias, casas de formación e instituciones eclesiales para extremar las precauciones, verificar la identidad de los visitantes y no caer en esta misma trampa, ya que todo indica que la pareja delincuencial podría intentar replicar este modus operandi en otros lugares.

La Iglesia hace un llamado a los habitantes de Jericó y municipios aledaños para que colaboren con las autoridades. Cualquier información, por mínima que sea, puede ser determinante para identificar y capturar a los responsables de este reprochable acto.

Comunicado de la Diócesis de Jericó