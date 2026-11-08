¡Humo en el Centro Histórico! Incendio en almacén de zapatos moviliza a 30 bomberos en Cartagena

Resumen: Un incendio en Calzado Andino, en la calle de La Moneda del Centro Histórico de Cartagena, movilizó a 30 bomberos y cinco máquinas este domingo 8 de noviembre. El DATT restringió el ingreso al sector para facilitar la atención. Las causas y el balance de afectaciones no habían sido establecidos en los reportes iniciales.

Una densa columna de humo cubrió la calle de La Moneda, en el Centro Histórico de Cartagena, durante la mañana de este domingo 8 de noviembre, por un incendio en el almacén Calzado Andino. La emergencia movilizó a 30 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y cinco máquinas, mientras las autoridades restringieron el ingreso al sector para facilitar la atención.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el humo extendiéndose entre las fachadas y los balcones de esta zona comercial. En los registros se observa a varias personas alejándose del área afectada, mientras la nube reduce la visibilidad en la calle. Los reportes iniciales ubican el fuego en un establecimiento dedicado a la venta de zapatos.

Treinta bomberos y cinco máquinas atienden el incendio

De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Cartagena, al lugar fueron enviados 30 bomberos y cinco máquinas para adelantar las maniobras de atención y control. El despliegue incluye dos carrotanques cisterna, identificados con los números 9 y 10, así como la máquina extintora 12.

El Cuerpo Oficial de Bomberos había informado, en un primer reporte de la mañana, que su personal trabajaba en el establecimiento comercial de la calle de La Moneda. Las labores buscan controlar el fuego y evitar que las llamas alcancen otros locales o edificaciones cercanas, en un sector donde la emergencia obligó a separar a los transeúntes del área de operación.

La presencia del humo es uno de los elementos más visibles de los videos ciudadanos. Sin embargo, esas imágenes no permiten determinar por sí solas el alcance de los daños dentro del almacén ni el estado de los inmuebles vecinos. El balance material deberá establecerse una vez se conozcan los resultados de la atención de la emergencia.

Restricciones de ingreso al Centro Histórico

Como medida de seguridad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, restringió el ingreso al Centro Histórico durante la atención del incendio. La medida busca mantener disponibles los accesos para las máquinas y el personal de emergencia, de acuerdo con los reportes conocidos durante la mañana.

La Policía Metropolitana acordonó el sector para facilitar el trabajo de los organismos de socorro. A comerciantes, residentes y visitantes se les pidió mantener despejada la zona y permitir el desplazamiento de los vehículos que participan en las labores, sin acercarse al lugar para observar o grabar.

Las causas del incendio no han sido establecidas. Tampoco se había entregado, en los reportes iniciales consultados, un balance de personas lesionadas ni una estimación de las pérdidas económicas. La ausencia de ese balance no equivale a confirmar que no hubo afectados, por lo que esos datos permanecen pendientes de información posterior.

Otra emergencia por fuego en Cartagena

Este incendio ocurre después de otras emergencias recientes en la ciudad, aunque corresponde a un hecho distinto. La noche del 29 de octubre, las llamas comprometieron varios establecimientos frente al centro comercial La Plazuela, en el barrio La Concepción, al sur de Cartagena. En esa ocasión resultaron afectados una ferretería, un negocio de productos químicos y el almacén El Gigante del Hogar.

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Al día siguiente, los bomberos informaron que habían controlado el fuego principal de aquella emergencia, pero continuaban las labores sobre puntos calientes. Ese antecedente no debe confundirse con las imágenes de este domingo en la calle de La Moneda: se trata de sectores diferentes y de incendios registrados en fechas distintas.

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Por ahora, el llamado de los organismos de emergencia en el Centro Histórico es a no obstaculizar los accesos y a mantener despejado el perímetro mientras avanzan las operaciones. El reporte conocido confirma el despliegue de personal y maquinaria en Calzado Andino, sin establecer todavía el origen del fuego ni la cuantía de las afectaciones.