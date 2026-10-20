Resumen: Colombia disputa este martes 20 de octubre su primera final mundial masculina por equipos en Róterdam. La competencia inicia a las 12:30 p. m., hora colombiana, con Ángel Barajas y Camilo Vera entre los protagonistas.

¡Hoy es la final! Colombia va por la gloria en el Mundial de Gimnasia: hora y cómo seguirla

Minuto30.com .- La espera terminó para la selección colombiana de gimnasia artística. Este martes 20 de octubre, el equipo masculino disputará su primera final por equipos en un Campeonato Mundial, con una cita programada para las 12:30 p. m., hora de Colombia, en el Rotterdam Ahoy de Países Bajos.

La jornada reunirá a los ocho mejores conjuntos de la fase clasificatoria y abrirá una nueva oportunidad para Ángel Barajas, Camilo Vera y sus compañeros. Después de asegurar un lugar en la definición, el reto será construir una nueva puntuación en los seis aparatos y buscar una posición entre los mejores del campeonato.

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¿A qué hora compite Colombia y cómo seguir la final?

La programación de World Gymnastics fija el comienzo de la final masculina por equipos a las 7:30 p. m. de Róterdam, equivalentes a las 12:30 p. m. en territorio colombiano. La competencia se desarrolla este martes, dentro del Mundial que comenzó el 17 de octubre y se extenderá hasta el domingo 25.

Para seguir la jornada, la organización cuenta con su plataforma GymTV, en el sitio de World Gymnastics, donde publica el horario, los resultados y las opciones de transmisión. El acceso a las emisiones depende de la disponibilidad territorial; por eso, los aficionados deben revisar en esa página la señal habilitada para su ubicación.

En la página de la final también se anuncia que el orden de actuación y las puntuaciones en directo estarán disponibles cuando comience la sesión. Esa herramienta permitirá seguir el avance de los equipos aparato por aparato durante la disputa mundialista.

Tres gimnastas por aparato y todas las notas cuentan

El formato de la final reduce el margen de recuperación: en cada aparato compiten tres representantes y las tres calificaciones entran en la suma del equipo. Además, todos empiezan de cero, pues los puntajes de la clasificación no se trasladan a la jornada definitiva.

La alineación difundida en redes para Colombia contempla a Camilo Vera y Ángel Barajas en los seis aparatos. Thomás Mejía aparece junto a ellos en salto, barras paralelas y caballo con arzones; Yan Zabala, en barra fija y suelo, mientras Jorman Álvarez figura en anillas.

Así, la distribución anunciada reúne a tres colombianos en cada una de las seis pruebas. El equipo comparte la rotación con Países Bajos, anfitrión del campeonato. Juan Felipe Ramos también forma parte de la delegación que logró la clasificación histórica, junto con Barajas, Vera, Mejía, Zabala y Álvarez.

Una final que comienza de cero en Róterdam

Colombia avanzó con 242.727 puntos y el octavo puesto de la ronda preliminar. Sus rivales en la definición son Japón, Gran Bretaña, Rusia, China, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos, los otros equipos que superaron la clasificación.

La organización explica que los tres comités olímpicos nacionales elegibles mejor ubicados en esta competencia obtendrán una plaza por equipos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estar en la final, por tanto, no significa que Colombia ya tenga asegurada esa clasificación: el resultado de hoy será el que defina esas posiciones.

El calendario colombiano tendrá más capítulos después de la competencia colectiva. Ángel Barajas y Camilo Vera también están clasificados a la final masculina de concurso completo del jueves 22 de octubre y a la definición de barra fija, dentro de las jornadas por aparatos del fin de semana.

Por ahora, la atención está puesta en la actuación del equipo este mediodía. Colombia ya consiguió entrar por primera vez en esta instancia mundial y afrontará una final en la que cada rutina y cada calificación tendrán efecto directo sobre el resultado colectivo.

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