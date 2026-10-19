Resumen: Colombia avanzó a su primera final mundial masculina por equipos. Ángel Barajas y Camilo Vera también disputarán concurso completo y barra fija en Róterdam.

¡Histórico! Colombia clasifica por primera vez a la final mundial de gimnasia por equipos masculinos

Minuto30.com .- Colombia tendrá por primera vez un equipo masculino en la final de un Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. La selección nacional aseguró su clasificación entre los ocho mejores conjuntos en Róterdam, Países Bajos, y sumó otros dos frentes de competencia con Ángel Barajas y Camilo Vera, quienes también avanzaron a las finales de concurso completo y barra fija.

El equipo está integrado por Ángel Barajas, Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Juan Felipe Ramos. Su actuación en la ronda clasificatoria dejó un acumulado de 242.727 puntos, suficiente para ocupar la octava posición general y obtener el último cupo a la disputa de las medallas por equipos.

Un equipo colombiano entre los ocho finalistas del Mundial

La delegación masculina compitió en la tercera subdivisión y construyó su resultado a lo largo de los seis aparatos. Colombia registró 39.198 puntos en piso, 40.099 en caballo con arzones, 39.566 en anillas, 40.932 en salto, 42.433 en barras paralelas y 40.499 en barra fija.

La suma de esas calificaciones le permitió mantenerse dentro del grupo de clasificados al cierre de la fase preliminar. Japón encabezó la clasificación con 254.529 puntos, seguido de Gran Bretaña, con 251.460, y Rusia, con 249.162. China obtuvo 247.493; Estados Unidos, 245.961; Suiza, 244.430, y Países Bajos, 242.995.

Esas siete selecciones, junto con Colombia, disputarán la final masculina por equipos. De acuerdo con la información del Comité Olímpico Colombiano, esta instancia tiene un incentivo adicional: los tres primeros países conseguirán un cupo directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La clasificación a la final no equivale todavía a un tiquete olímpico. La selección colombiana deberá competir en la jornada definitiva para buscar uno de esos lugares y una posición en el podio mundial.

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Ángel Barajas y Camilo Vera van por las finales individuales

El avance nacional también tuvo protagonistas en la clasificación del concurso completo, conocido como all-around. Ángel Barajas se ubicó octavo con 82.831 puntos, mientras que Camilo Vera terminó noveno con 82.764. Ambos quedaron dentro del grupo de los 24 gimnastas que avanzaron a la final, una vez concluyeron las seis subdivisiones clasificatorias.

Los dos colombianos volverán a encontrarse además en la final de barra fija, aparato en el que se reúnen los ocho mejores de la ronda previa. Barajas consiguió la quinta casilla con una calificación de 14.333 puntos. Vera, por su parte, aseguró el séptimo puesto con 14.166.

La presencia de ambos en esa final reúne al actual subcampeón olímpico, Barajas, y al más reciente campeón mundial juvenil, Vera. Sus resultados les abrieron una nueva oportunidad de competir por medallas en el mismo aparato, además del compromiso que compartirán en el concurso completo.

Cuándo vuelve a competir Colombia en Róterdam

El Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se desarrolla del 17 al 25 de octubre. Para el equipo masculino colombiano, la siguiente cita será el martes 20 de octubre, fecha de la final por equipos. El jueves 22 se disputará la final masculina de concurso completo.

Las finales por aparatos de ambas ramas están previstas para el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. Así, Colombia tiene participación asegurada en tres tipos de final: equipos masculinos, concurso completo masculino y barra fija masculina, con Barajas y Vera como representantes en las dos pruebas individuales.

En la rama femenina, Ginna Escobar también integra la participación colombiana en el Mundial. La programación clasificatoria femenina comenzó el domingo 18 y continúa este lunes 19 de octubre, antes de dar paso a las jornadas definitivas del campeonato en Países Bajos.

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El puntaje conseguido en la clasificación ya cumplió su objetivo de asegurar la presencia colombiana en la final. Ahora la atención se concentra en las próximas rutinas y en el desempeño de los representantes nacionales durante las jornadas de definición del Mundial.