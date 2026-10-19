Resumen: Hasta el sábado 24 de octubre, Medellín es sede del Sudamericano de esgrima para precadetes, cadetes y juveniles, en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria.

Medellín, sede del Sudamericano de esgrima: del 19 al 24 de octubre en el Coliseo de Combate

Medellín se convierte desde este lunes 19 de octubre en la capital de la esgrima juvenil de Sudamérica. Hasta el sábado 24 se disputa en la ciudad el Campeonato Sudamericano de Esgrima 2026, en las categorías precadete, cadete y juvenil, con sede en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa, en el sector de Laureles-Estadio.

El torneo está organizado por la Federación Colombiana de Esgrima, junto con la Confederación Sudamericana de Esgrima, según la convocatoria oficial. También figuran como aliados de la cita la Liga Antioqueña de Esgrima y el Inder Medellín, y la ciudad se presenta como «la casa del Campeonato Sudamericano de Esgrima». Se invita al público a asistir al coliseo desde temprano para seguir los combates durante toda la semana.

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Según la convocatoria, cada país puede inscribir hasta seis deportistas por arma, modalidad y categoría en las pruebas individuales, y un equipo por país en las pruebas por equipos. Las medallas son entregadas por la Federación Colombiana de Esgrima a los cuatro finalistas individuales (primero, segundo y dos terceros) y a los tres equipos que ocupen los primeros lugares.

En cuanto a las edades, la categoría precadete es para esgrimistas que no hayan cumplido 15 años al 1 de enero de 2026, y la cadete para quienes no hayan cumplido 17 a esa fecha. La juvenil reúne a quienes no hayan cumplido 20 años, de acuerdo con el reglamento de la FIE.

Varias delegaciones de la región ya preparaban su viaje. Desde Argentina, por ejemplo, se anunció la participación de tres esgrimistas del Club Banco Provincial de Santa Fe, que lograron su clasificación sumando puntos en el circuito nacional.

Este no es el primer gran evento de este deporte en la ciudad en 2026: en mayo Medellín fue sede de un Grand Prix de esgrima con atletas de 55 países.

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Foto de archivo: Wikimedia Commons (CC0).