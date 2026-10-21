Capturan en Anorí a alias ‘El Gringo’, presunto cabecilla del Clan del Golfo que extorsionaría a mineros

Resumen: Soldados del Batallón de Infantería N.° 42 capturaron en Charcón de Liberia, en Anorí, a alias «El Gringo» o «El Tuerto», presunto cabecilla de un componente de la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo, vinculado con extorsiones a mineros y comerciantes. Le incautaron un revólver calibre 38, seis cartuchos, dos celulares y 1.700.000 pesos.

Un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en el Nordeste antioqueño se registró en las últimas horas. Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a un hombre conocido con los alias de «El Gringo» o «El Tuerto», quien presuntamente sería cabecilla del componente criminal focalizado de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo, en el corregimiento de Charcón de Liberia, municipio de Anorí, Antioquia.

La captura estuvo a cargo de soldados del Batallón de Infantería N.° 42 «Batalla de Bomboná», adscrito a la Brigada 14, unidad que hace parte de la Séptima División del Ejército. De acuerdo con la información entregada por la institución, el procedimiento se adelantó en una zona rural donde, según las autoridades, esta estructura mantendría presencia y capacidad de intimidación sobre la población.

¿Quién es «El Gringo» o «El Tuerto»?

Según la información de inteligencia militar, el capturado estaría vinculado con el cobro de extorsiones y con amenazas contra mineros y comerciantes de la zona. Estas actividades, de acuerdo con el reporte, serían una de las principales fuentes de financiación del grupo armado en esta región del departamento.

El hombre habría sido señalado como cabecilla de un componente criminal focalizado, es decir, una célula que opera en un territorio específico y que responde a una subestructura mayor del Clan del Golfo. Las autoridades indicaron que, por ahora, se trata de un presunto integrante de esta organización y que su responsabilidad deberá ser establecida por la justicia.

Lo que le encontraron durante el procedimiento

En desarrollo de la operación, los uniformados incautaron un revólver calibre 38, seis cartuchos, dos teléfonos celulares y 1.700.000 pesos en efectivo. Estos elementos fueron asegurados como material de interés para las investigaciones que se adelantan por los hechos atribuidos al capturado.

El material de comunicación decomisado podría ser clave para las autoridades, pues los teléfonos celulares suelen aportar información sobre contactos, rutas y posibles víctimas de extorsión. Será la Fiscalía General de la Nación la encargada de definir la situación judicial del hombre y de establecer a qué cargos deberá responder.

Anorí, una zona bajo presión de los grupos armados

El municipio de Anorí, ubicado en el Nordeste de Antioquia, ha sido escenario en las últimas semanas de varios hechos de orden público. Minuto30 ha informado sobre alertas por hallazgo de explosivos en caminos usados por la comunidad, la captura de alias «Doble Cero», señalado por el secuestro de ocho personas, y la preocupación de los habitantes por la disputa entre grupos ilegales por el control del territorio.

En esta región, la minería y el comercio local han sido blanco recurrente de las extorsiones, una modalidad que afecta la economía de las familias y que, según las autoridades, financia la actividad armada de los grupos ilegales. Por eso, los operativos de la Fuerza Pública se concentran en capturar a quienes ejercen el cobro y a quienes coordinan estas redes en cada zona.

Operaciones contra el Clan del Golfo en Antioquia

La captura de «El Gringo» o «El Tuerto» se suma a otras acciones del Ejército contra el Clan del Golfo en el departamento, donde las tropas han reforzado la presencia en zonas rurales con el fin de proteger a la población civil y contener las economías ilegales que sostienen a esta organización.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las operaciones en la región para afectar las finanzas y la capacidad de intimidación de la subestructura Jorge Mario Valle. Mientras avanzan las investigaciones, el capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para definir su situación judicial.

Las comunidades de Anorí y de otros municipios del Nordeste antioqueño han pedido de manera reiterada mayor acompañamiento institucional y garantías de seguridad para trabajar sin presiones. Las autoridades insisten en que las denuncias de la población son fundamentales para dar con los responsables de las extorsiones y recuerdan que pueden reportarse a través de las líneas de atención dispuestas para ello.

Foto: Ejército Nacional.

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