Resumen: Combates entre el Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Providencia, en Anorí, dejaron un muerto y el hallazgo de armas, granadas y material explosivo.

Ejército reporta un muerto en combates con el Clan del Golfo en zona rural de Anorí

Una operación del Ejército Nacional en la vereda Providencia, zona rural de Anorí, en el nordeste de Antioquia, terminó en combates con presuntos integrantes del Clan del Golfo el pasado 21 de octubre. Como resultado, murió un hombre al que las autoridades señalan de pertenecer a esa organización armada ilegal.

En la información entregada hasta ahora no se detalla la identidad del fallecido, y las autoridades se refieren a él como un hombre señalado de hacer parte del grupo, sin mayores precisiones.

En el despliegue participaron tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná, adscritas a la Décima Cuarta Brigada. Los militares se enfrentaron a presuntos miembros de la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo. La operación combinó fuerzas en tierra con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, las capacidades de artillería y la coordinación del CTI.

En el lugar de los combates, los uniformados incautaron un fusil, más de 350 cartuchos, nueve proveedores metálicos y tres granadas. Además hallaron cordón detonante, mecha lenta, detonadores y otros elementos que, al parecer, usaban los integrantes del grupo.

El inventario incluye también equipos de campaña, carpas, un chaleco multipropósito y brazaletes alusivos al Clan del Golfo, organización que, según se informó, mantiene presencia en distintos sectores del departamento de Antioquia.

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Refuerzan la seguridad en la zona

Tras los combates, las tropas siguen desplegadas en la zona de Anorí y reforzaron las medidas de seguridad para proteger a las comunidades rurales, en especial a los habitantes del corregimiento Charcón de Liberia.

Desde el Ejército Nacional afirmaron que el resultado de este operativo en Anorí apunta a debilitar la capacidad armada de la subestructura Jorge Mario Valle y a disminuir su accionar en el nordeste antioqueño.

Las autoridades militares indicaron que continuarán adelantando operaciones contra los grupos armados organizados que delinquen en esta región de Antioquia.

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