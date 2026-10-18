Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde un buque de la Armada que el 30 de noviembre expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, una deuda de 48 años. Habrá más Fuerza Pública, registro de naves y plan portuario y pesquero.

«Colombia no cede una milla náutica»: De La Espriella anuncia decreto de líneas de base de San Andrés

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este domingo que el próximo 30 de noviembre, día del cumpleaños de San Andrés, el Gobierno expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el que Colombia definirá por primera vez con coordenadas oficiales los puntos desde los cuales se miden sus espacios marítimos en el Caribe.

El anuncio lo hizo en una alocución al país desde un buque de la Armada Nacional, en aguas colombianas, donde aseguró que con esta decisión se salda «una deuda histórica» en materia de soberanía marítima. «Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores», afirmó el mandatario.

Un decreto para «cartografiar lo que es nuestro»

El jefe de Estado explicó que la Ley 10 del 4 de agosto de 1978 ordenó trazar estas líneas de base y que, aunque las correspondientes al territorio continental se establecieron en 1984, las del archipiélago quedaron pendientes durante 48 años.

Las coordenadas del decreto se incorporarán a las cartas náuticas oficiales del país y recogerán las 12 millas náuticas de aguas territoriales alrededor de las tres islas y de los islotes y arrecifes que componen el archipiélago. «Vamos a cartografiar lo que es nuestro», sostuvo De La Espriella, quien advirtió que Colombia no permitirá actividades de pesca, exploración o investigación sin autorización en esas zonas.

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San Andrés, centro marítimo y logístico del Caribe

El anuncio hace parte de una estrategia para convertir a San Andrés en un centro marítimo y logístico del Caribe insular, con nuevas conexiones, fortalecimiento de la infraestructura portuaria y mayor actividad naviera.

Según el Presidente, el Gobierno acelerará la reglamentación del registro único colombiano de naves y artefactos navales y creará un procedimiento especial para que las embarcaciones de recreo tengan a San Andrés como puerto de registro. El trámite será electrónico y podrá iniciarse desde cualquier capitanía de puerto, sujeto al cumplimiento de los requisitos legales.

El plan también contempla impulso a la pesca artesanal, al turismo náutico y a la generación de empleo en las islas.

Más Fuerza Pública y protagonismo raizal

De La Espriella anunció además el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en el archipiélago y dijo que la Armada defenderá los derechos del país y protegerá a los pescadores frente a la piratería. Su objetivo, señaló, es implementar «una política de defensa integral del territorio» y hacer de San Andrés un centro de colaboración con «los vecinos demócratas» en seguimiento marítimo, operaciones de búsqueda y salvamento y cooperación articulada contra el crimen.

El mandatario aseguró que la comunidad raizal será protagonista de esta transformación, con protección de sus derechos, de sus territorios de pesca y de la riqueza ambiental de la Reserva Seaflower.

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De fondo: la disputa marítima con Nicaragua

La medida tiene el potencial de reactivar la vieja disputa legal entre Colombia y Nicaragua por esas aguas, aunque el Presidente no se refirió directamente a ese país durante su alocución. Nicaragua demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2001 por la soberanía del archipiélago y la delimitación de las fronteras marítimas entre ambos países.

En 2012, ese tribunal confirmó de manera unánime la soberanía colombiana sobre todas las islas, cayos y arrecifes, pero redefinió la frontera marítima y le otorgó a Nicaragua una amplia zona económica exclusiva. Once años después, en 2023, la CIJ puso fin al litigio al rechazar las pretensiones de Managua de extender su plataforma continental por encima del mar territorial y el espacio marítimo de Colombia.

«La soberanía no solo se proclama, se ejerce, se protege y se hace respetar», concluyó el presidente De La Espriella, quien aseguró que San Andrés, Providencia y Santa Catalina «no están solos».

Mensaje de Abelardo de La Espriella