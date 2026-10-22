Resumen: Capturan en Medellín a alias Francés y alias Cachetón, señalados de la masacre de El Carmen de Viboral del 8 de noviembre de 2025, en la que murieron tres personas.

¡Cayeron alias ‘Francés’ y alias ‘Cachetón’! Los señalan de la masacre de El Carmen de Viboral

Casi un año después, las autoridades confirmaron la captura de dos señalados de participar en la masacre ocurrida en El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño, en noviembre de 2025. Se trata de alias ‘Francés’ y alias ‘Cachetón’, quienes fueron detenidos en Medellín.

Las órdenes de captura se hicieron efectivas gracias a un trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Antioquia, la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Los procedimientos se realizaron en la capital antioqueña, donde fueron ubicados los dos señalados.

De acuerdo con las autoridades, los dos detenidos harían parte de la estructura criminal El Mesa. A ambos se les señala por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Lo que se sabe de la masacre

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2025 en la zona urbana de El Carmen de Viboral. Ese día, tres personas fueron asesinadas en hechos de sicariato.

Una de las víctimas fue Andrés, un funcionario de la Alcaldía municipal a quien la Defensoría del Pueblo había reportado como líder juvenil. Sobre las otras dos personas asesinadas en el ataque no se entregaron detalles en el reporte de las autoridades.

Dentro del proceso, alias ‘Cachetón’ sería el presunto autor material del ataque, mientras que alias ‘Francés’ estaría vinculado como coautor material.

Hasta el momento no se ha informado en qué fecha exacta se realizaron las capturas, si los capturados aceptaron o no los cargos, ni cuál habría sido el móvil de la masacre. Tampoco se ha precisado si hay más personas vinculadas a la investigación.

La captura de los dos señalados se produce en medio de las acciones que adelantan las autoridades contra El Mesa. En otro operativo, según reportes de prensa, fue desmantelado en El Peñol un laboratorio que pertenecería a esa estructura y que habría producido cerca de una tonelada de cocaína al mes.

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Las autoridades no han entregado más detalles sobre el proceso judicial ni sobre las audiencias que enfrentarán los detenidos. Por ahora, los dos hombres son considerados presuntos responsables y se presumen inocentes hasta que un juez determine lo contrario.

Mientras tanto, la masacre de El Carmen de Viboral sigue bajo investigación de la Fiscalía y las autoridades avanzan en el proceso contra los dos capturados.

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