Resumen: En operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea en la vereda Fátima de Sardinata (Norte de Santander) fue abatido Luis Eliecer Contreras Buitrago, alias 'Cali' o 'Pachelero', cabecilla financiero del Frente Juan Fernando Porras del ELN, con más de 20 años de trayectoria criminal. Una pareja fue capturada y les incautaron un fusil AK-47, una pistola, una escopeta, una granada y más material de guerra. El presidente Abelardo De La Espriella celebró el golpe contra esa estructura.

¡Cayó uno de los hombres clave del ELN! Abaten a alias ‘Pachelero’ en Norte de Santander

Minuto30.com .- Un duro golpe contra el ELN se registró este lunes 26 de octubre en Norte de Santander. En medio de una operación conjunta del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana fue abatido Luis Eliecer Contreras Buitrago, conocido como alias «Cali» o «Pachelero», señalado cabecilla financiero del Frente Juan Fernando Porras Martínez de esa guerrilla.

El operativo se desarrolló en la vereda Fátima, en la zona rural del municipio de Sardinata, hasta donde llegaron los uniformados con el objetivo de ubicar a este hombre, que contaba con una trayectoria criminal de más de 20 años dentro de la estructura armada ilegal.

La Policía Nacional confirmó el resultado de la operación a través de su cuenta oficial en X, donde informó que, además del abatido, fueron capturados dos presuntos integrantes de esta organización armada.

#EsNoticia | Abatido alias ‘Pachelero’, cabecilla del ELN. En una operación conjunta de la Policía Nacional y el Ejército en Norte de Santander fueron capturados dos presuntos integrantes de esta estructura armada. October 26, 2026

¿Quién era alias «Cali» o «Pachelero»?

De acuerdo con el Ejército Nacional, Contreras Buitrago se desempeñaba desde hace unos cinco años como cabecilla financiero del Frente Juan Fernando Porras Martínez y lideraba una estructura de milicias encargada de dinamizar las extorsiones contra el sector minero, agrícola y comercial en Sardinata, Bucarasica y el sector conocido como la «Y» de Astilleros.

Las autoridades lo señalaban de estar detrás de extorsiones, homicidios selectivos y acciones ofensivas contra la Fuerza Pública en esa zona del departamento. Sobre él pesaba, además, una orden de captura solicitada por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Según el reporte oficial, alias «Pachelero» habría recibido formación especializada en combate y como francotirador, lo que lo convertía en uno de los hombres de mayor peligrosidad dentro de ese frente del ELN.

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Una pareja capturada y varias armas incautadas

En el desarrollo de la misma operación, la Fuerza Pública logró la captura de una pareja, un hombre y una mujer, que presuntamente hacían parte de esta estructura ilegal y acompañaban las actividades criminales del cabecilla abatido.

En el lugar también fueron incautados varios elementos de guerra, equipos de comunicación y material de interés para la investigación:

Un fusil AK-47.

Una pistola.

Una escopeta calibre .22.

Una granada de mano.

Cinco proveedores.

150 cartuchos.

Seis teléfonos celulares.

Un dispositivo de activación de explosivos.

Tres agendas.

Material de intendencia.

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El presidente De La Espriella celebró el golpe

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó y celebró el resultado de la operación con un mensaje en su cuenta de X, en el que aseguró que alias «Cali» o «Pachelero» sembraba el miedo y financiaba las actividades criminales de esa estructura narcoterrorista.

«No permitiré que el campesino tenga que pagar para trabajar, que el comerciante sea extorsionado para abrir su negocio ni que las familias colombianas sigan viviendo bajo las amenazas del terrorismo», escribió el mandatario, quien además respaldó a la Fuerza Pública y afirmó que «el crimen no manda» en el país.

¡GOLPE CONTUNDENTE AL ELN EN NORTE DE SANTANDER! En una operación conjunta desarrollada en zona rural de Sardinata, fue neutralizado alias «Cali» o «Pachelero», cabecilla financiero del frente Juan Fernando Porras del ELN. October 26, 2026

El Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN mantiene presencia en varios municipios del norte de Norte de Santander, una región históricamente golpeada por la disputa entre grupos armados ilegales por el control de las rentas del narcotráfico, la minería y las extorsiones contra la población civil.

Con la caída de alias «Pachelero», las autoridades aseguran que se debilita la financiación de esa estructura en la región y se le da un respiro a los mineros, agricultores y comerciantes que venían siendo víctimas de las extorsiones.

Las autoridades indicaron que las operaciones contra ese frente del ELN continuarán en Norte de Santander, con el propósito de recuperar el control del territorio y desmantelar por completo las redes de extorsión que operan en la zona limítrofe con el área metropolitana de Cúcuta.