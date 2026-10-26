Resumen: Colombia recibirá a más de 300 militares de Estados Unidos para Vanguardia del Sur 2026. El entrenamiento se desarrollará del 27 de octubre al 11 de noviembre en Tolemaida e incluirá narcotráfico, minería ilegal, amenazas con drones y evacuaciones médicas. El 30 de octubre habrá un simulacro aeromédico hacia Bogotá.

Colombia recibirá a más de 300 soldados de Estados Unidos: ¿Qué harán junto al Ejército?

Más de 300 soldados de Estados Unidos llegarán a Colombia para entrenar junto al Ejército Nacional en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026. El Ministerio de Defensa confirmó que el personal comenzará a arribar este martes 27 de octubre al Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca, donde se concentrará buena parte de las actividades previstas hasta el 11 de noviembre.

El anuncio corresponde a una agenda de preparación conjunta. Su objetivo es mejorar la capacidad de los dos ejércitos para coordinarse, compartir procedimientos y responder a escenarios que incluyen narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos mineros, amenazas con sistemas aéreos no tripulados y evacuaciones médicas.

De acuerdo con la comunicación oficial, esta será la cuarta edición del ejercicio en Colombia. Además del intercambio de conocimientos, las jornadas permitirán revisar cómo se articulan las unidades participantes al ejecutar maniobras y tomar decisiones operacionales.

¿Quiénes participarán en Vanguardia del Sur 2026?

Por parte de Colombia intervendrá el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 del Ejército Nacional. Sus integrantes compartirán tácticas, técnicas y procedimientos militares con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de Estados Unidos.

La preparación apunta a fortalecer la interoperabilidad. En términos sencillos, se trata de que las unidades puedan trabajar de manera coordinada, aunque pertenezcan a fuerzas de países diferentes. Por eso, el intercambio no se limita a reunir al personal: también contempla poner en práctica procedimientos combinados y evaluar la coordinación durante el entrenamiento.

Entre los temas anunciados figuran los retos asociados a los sistemas aéreos no tripulados. Este componente se sumará a los ejercicios relacionados con narcotráfico y minería ilegal, dentro de la agenda que la cartera de Defensa presentó para las tropas participantes.

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Un simulacro médico conectará a Tolemaida con Bogotá

Aunque la llegada del personal estadounidense empezará el 27 de octubre, la primera actividad señalada en el comunicado está programada para el viernes 30. Ese día se realizará una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería, en Bogotá.

El escenario será simulado: los equipos deberán auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada. No se trata del reporte de una emergencia real, sino de una práctica con la que se verificarán los procedimientos de primeros auxilios y atención médica empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos.

Para recrear el traslado se utilizarán aeronaves y equipos médicos especializados. La actividad contempla llevar al paciente simulado desde el helipuerto de la instalación militar hasta un centro de atención médica especializado, según explicó el Ministerio de Defensa.

Así, la evaluación abarcará una secuencia de asistencia y evacuación, con participación de los equipos de los dos países. Esta práctica médica forma parte de los componentes expresamente anunciados para el ejercicio, junto a los asuntos de seguridad incluidos en el entrenamiento.

Las jornadas continuarán hasta el 11 de noviembre

Una vez termine el simulacro, una ceremonia militar marcará el inicio de las demás jornadas de preparación. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre y tendrá a Tolemaida como escenario principal, de acuerdo con la información oficial.

Durante ese periodo se revisará tanto la capacidad de las unidades para desarrollar maniobras conjuntas como la coordinación en los procesos de toma de decisiones. El Ministerio de Defensa señaló que el intercambio de experiencias y la ejecución de procedimientos combinados buscan fortalecer las capacidades del personal participante.

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La cartera enmarcó estas actividades en la cooperación internacional y en la preparación de las unidades colombianas para enfrentar la criminalidad de los grupos armados organizados presentes en el territorio nacional. El alcance anunciado para Vanguardia del Sur 2026 es el de un ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo, con tareas y fechas definidas para el trabajo entre ambos ejércitos.