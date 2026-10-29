¡Histórico! Investigan presunto hackeo de 5 mil millones de dólares contra Binance

Resumen: Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, investiga un presunto ciberataque que habría sacado más de 5.000 millones de dólares en bitcóin, ether y monedas estables de sus billeteras. La empresa suspendió los retiros temporalmente y asegura que los fondos de los usuarios están seguros. Tether y Circle congelaron más de 2.300 millones de dólares vinculados al robo. De confirmarse la cifra, sería el mayor hackeo en la historia del sector cripto.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, investiga un presunto ciberataque que habría comprometido unos 5 mil millones de dólares en activos digitales, en lo que portales internacionales especializados ya califican como el mayor hackeo en la historia del sector cripto.

Los reportes surgieron este jueves 29 de octubre, cuando analistas que siguen los movimientos en la cadena de bloques (blockchain) detectaron salidas masivas de fondos desde billeteras calientes de la plataforma hacia una dirección de Ethereum creada recientemente.

Según la firma de análisis Arkham, la billetera del presunto atacante acumula más de 5.700 millones de dólares en distintas criptomonedas sustraídas de Binance: cerca de 1.500 millones en bitcóin, unos 900 millones en ether y aproximadamente 1.400 millones combinados en las monedas estables USDT y USDC. Otros agregadores de datos, como Glassnode, calculan el botín en unos 5.300 millones de dólares, aunque la cifra oficial aún no ha sido confirmada por la empresa.

De acuerdo con las transacciones registradas en la blockchain, una billetera caliente conocida como «Binance 14» transfirió unos 2.530 millones de dólares repartidos en 64 tokens distintos; segundos después, otra billetera de la plataforma giró 174 millones adicionales y, más tarde, se reportó un tercer movimiento por 780 millones en USDC hacia la misma dirección.

Binance suspendió los retiros y asegura que los fondos están seguros

Ante la avalancha de reportes, la compañía confirmó que investiga un posible problema de seguridad y anunció la suspensión temporal de los retiros. «Nuestro equipo está realizando comprobaciones de seguridad. Los retiros se reanudarán en cuanto el problema de seguridad esté completamente resuelto», señaló la plataforma en un comunicado difundido en redes sociales, en el que insistió en que los fondos de los usuarios permanecen seguros.

La empresa también pidió a sus clientes mantenerse alerta frente a posibles estafas y evitar enlaces, mensajes o solicitudes de información que no provengan de los canales oficiales.

Changpeng Zhao, cofundador de Binance y conocido como CZ, se pronunció en su cuenta de X: «Todo apunta a que Binance ha sufrido un ataque informático. Es de agradecer la rápida intervención de Tether (aprox. 971 millones de dólares) y Circle (aprox. 823 millones de dólares) al congelar dichos fondos». El empresario aclaró que ya no administra la compañía, pero que, como accionista, confía en que todos los fondos de los usuarios estarán totalmente cubiertos.

Tether y Circle congelaron más de 2.300 millones de dólares

Los emisores de las principales monedas estables actuaron de inmediato para limitar el alcance del presunto robo. Paolo Ardoino, CEO de Tether, informó que su firma congeló más de 1.567 millones de dólares en USDT vinculados al incidente, mientras que Jeremy Allaire, CEO de Circle, anunció el congelamiento de más de 800 millones en USDC y aseguró que seguirán apoyando la investigación. Binance informó que, en total, entre las distintas plataformas ya han sido congelados 2.540 millones de dólares vinculados al ataque.

El protocolo de préstamos Aave también podría verse afectado: según los análisis, el presunto atacante pidió prestados unos 20.000 ether envueltos (equivalentes a cerca de 44 millones de dólares) usando USDT robado como garantía.

Sería el mayor hackeo cripto de la historia

De confirmarse las cifras que manejan los analistas, el golpe a Binance superaría con creces el hackeo sufrido por la plataforma Bybit en febrero de 2025, cuando fueron robados unos 1.500 millones de dólares en un ataque atribuido a hackers norcoreanos, hasta ahora el mayor robo de criptomonedas confirmado.

La noticia sacudió de inmediato el mercado: el bitcóin caía más del 3 % hasta los 78.700 dólares y el ether cedía cerca del 4 %, hasta los 2.267 dólares, extendiendo las pérdidas de una semana difícil para los activos digitales. El presunto ataque se suma a una ola de ciberincidentes que ha golpeado al sector durante el llamado «octubre negro», marcado por varios hackeos y vulnerabilidades detectadas en las últimas semanas.

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Foto de archivo.