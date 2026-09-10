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Resumen: La Fiscalía desmanteló una presunta red de lavado de activos que habría incorporado más de $2,3 billones a la economía legal mediante empresas sin capacidad operativa, movimientos bancarios y criptoactivos. Cinco personas fueron capturadas y 36 bienes, entre inmuebles, vehículos y sociedades, quedaron bajo medidas de extinción de dominio.

Criptomonedas, empresas fantasma y narcotráfico: desmantelan red que habría lavado más de $2,3 billones

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar un entramado de empresas y operaciones financieras que, entre 2018 y 2026, habría sido utilizado por una organización criminal para incorporar a la economía legal más de 2,3 billones de pesos.

Como resultado, cinco personas fueron capturadas en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico. Además, fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio 36 bienes, cuyo valor preliminar supera los 10,2 millones de dólares.

El caso fue adelantado por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales.

Empresas con poca actividad y millonarios movimientos

Según la investigación, la estructura comenzó con la creación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

Varias de estas compañías, de acuerdo con las evidencias recopiladas, no contaban con la infraestructura ni la capacidad operativa necesaria para desarrollar sus actividades. Algunas registraban poca o ninguna actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y los movimientos bancarios.

A esto se sumaron operaciones internacionales de alto valor y transacciones cruzadas entre las mismas firmas, que presuntamente fueron utilizadas para movilizar recursos y darles apariencia de legalidad.

USDT y bienes de alta gama

Otra de las vías identificadas por los investigadores fue el uso de criptoactivos. Se detectaron transferencias millonarias en USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC.

Los recursos ingresaban al país mediante el sistema financiero o activos virtuales y posteriormente eran monetizados y retirados con rapidez. Parte del dinero habría sido invertido en inmuebles y vehículos de alta gama para ocultar su origen ilícito.

Los cinco señalados y sus presuntos roles

El seguimiento permitió identificar a Hugo Giraldo como presunto cabecilla de la organización y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos.

Su esposa, Carolina Giraldo, estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado societario.

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Janeth Cano presuntamente coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales, mientras que Johan Ruiz habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y conversión de importantes sumas.

Por su parte, Luis Ospina sería señalado de darle tránsito a los recursos y mantenerlos ocultos mediante las sociedades investigadas.

Las cinco personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento en Medellín y Barranquilla, realizadas por el CTI y la Policía Nacional, con apoyo de la DEA.

En los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, además de otros elementos de interés para la investigación.

Extinción de dominio sobre 36 bienes

Las autoridades también avanzaron sobre los bienes relacionados con las operaciones investigadas. En Envigado y Barranquilla fueron ocupados tres inmuebles con fines de comiso, valorados en cerca de 2.500 millones de pesos.

De manera paralela, se decretaron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado.

El conjunto está integrado por cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.

La Fiscalía continúa con la investigación para establecer el alcance de las operaciones y la participación de los involucrados dentro del presunto esquema de lavado de activos.