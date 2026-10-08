Resumen: ¡Un Mundo Distinto ya tiene protagonistas! El FEP 2027 confirmó su cartel oficial liderado por Travis Scott, Charli XCX, David Guetta y Arcángel. Conozca todas las agrupaciones y los precios de boletería.

¡Histórico! El Festival Estéreo Picnic 2027 destapa su cartel con Travis Scott, Charli XCX y David Guetta a la cabeza

Minuto30.com .- La espera terminó para los melómanos colombianos. El Festival Estéreo Picnic (FEP) hizo vibrar las redes sociales al revelar oficialmente el cartel que conformará su edición número 16, prometiendo un fin de semana épico que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

Fiel a su promesa de construir «Un Mundo Distinto», la organización del evento consolidó una nómina de lujo que navega entre el hip hop de talla mundial, la vanguardia del pop, leyendas de la electrónica y el poderío del género urbano.

Los grandes titanes que encabezan la edición 2027

El festival ha tirado la casa por la ventana asegurando a cuatro de las figuras más dominantes de la industria musical actual como sus ‘headliners’:

Travis Scott: El aclamado rapero y productor norteamericano pisará suelo colombiano para ofrecer uno de los espectáculos en vivo más visuales, enérgicos y cotizados del circuito global.

Charli XCX: La indiscutible reina de la vanguardia pop llega en el mejor momento de su carrera, lista para transformar el parque en una inmensa pista de baile tras redefinir la cultura de club a nivel mundial.

David Guetta: El ícono francés y leyenda viviente de las tornamesas aportará la cuota máxima de energía electrónica, repasando un catálogo lleno de himnos generacionales.

Arcángel: ‘La Maravilla’ se encargará de representar el peso histórico de la música urbana latina, desplegando su extenso repertorio de trap y reguetón.

Deudas saldadas: metal, rock y sonidos alternativos

Más allá de los cabezas de cartel, el FEP 2027 destaca por saldar históricas deudas musicales con el país. El rock pesado tendrá una de sus presentaciones más explosivas con el anhelado regreso de Avenged Sevenfold, mientras que la escena electrónica de culto celebrará la llegada de los pioneros británicos The Prodigy, amos del sonido rave.

La franja del rock alternativo y el indie no se queda atrás, reuniendo agrupaciones de enorme peso como los irlandeses Fontaines D.C., la explosividad de Cage the Elephant, el ambiente melancólico de The Neighbourhood y The War On Drugs, además del rock electrónico de Kasabian.

Para redondear la diversidad del cartel, la edición sumará al cantante de soul Leon Bridges, las melodías exóticas de Khruangbin, y la revelación viral canadiense Angine de Poitrine. Por el lado latino, la agrupación venezolana Rawayana promete armar el «verdadero after» del festival, acompañados de talentos emergentes como el rapero argentino Milo J. Complementan el listado apuestas imperdibles como Lola Young, Sombr, Violet Grohl, Amelie Lens y Adela.

¿Cómo asegurar su entrada a ‘Un Mundo Distinto’?

Junto con el anuncio de los artistas, se confirmó el cronograma oficial para la venta de boletería, la cual estará disponible exclusivamente a través de la plataforma Ticketmaster.co:

Preventa exclusiva: Inició este jueves 8 de octubre a las 10:00 a.m., habilitada únicamente para los clientes de los Bancos Aval (Banco de Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas) y usuarios de la billetera digital Dale! Venta general: Se habilitará a partir del sábado 10 de octubre a las 10:00 a.m., permitiendo la compra con cualquier método de pago hasta agotar el aforo previsto por etapas.

acá el Afiche oficial del Festival Estéreo Picnic 2027