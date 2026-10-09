Cierre de lujo en Rock al Parque 2026: Rata Blanca, Editors, Ministry y Los Bunkers lideran la jornada final

Resumen: Rata Blanca, Editors, Los Bunkers y Ministry protagonizarán el gran remate del Festival Rock al Parque 2026 este lunes festivo 12 de octubre. Consulte los horarios y la programación por tarimas.
Minuto30.com .- El histórico aniversario número 30 del Festival Rock al Parque llegará a su punto culminante este lunes festivo 12 de octubre de 2026. Tras dos jornadas masivas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, la Alcaldía Mayor de Bogotá e Idartes presentan la parrilla de artistas encargados de dar el broche de oro a una edición memorable.
La última jornada del festival promete una combinación explosiva de heavy metal, rock industrial, indie post-punk, ska y punk rock, con la presencia de leyendas consolidadas de Latinoamérica, referentes internacionales de Europa y Estados Unidos, junto con lo mejor del talento distrital.
Un remate con gigantes del rock hispano e internacional
La Plaza de Eventos vivirá una noche inolvidable de guitarras potentes. El gran cierre estará a cargo de la mítica agrupación argentina de heavy metal Rata Blanca, precedida por la intensidad industrial de los norteamericanos de Ministry y la energía de los legendarios Ratones Paranoicos. La cuota latinoamericana en este escenario principal también incluirá a los mexicanos de División Minúscula.
En la Tarima Bio by Vans, el público disfrutará de un choque de altísimo nivel entre el indie británico y el rock suramericano: la banda británica Editors y los chilenos de Los Bunkers serán los platos fuertes de la noche. La jornada en este escenario también contará con la propuesta punk de Trotsky Vengarán desde Uruguay y las agrupaciones distritales V for Volume y Stayway.
Por su parte, la Tarima ECO albergará sonidos alternativos y vanguardistas con actos como Algiers (EE. UU.), la revelación española Alcalá Norte, y los proyectos locales Lika Nova y Lucio Feuillet. Finalmente, el Escenario BBC se encenderá a ritmo de ska, fusión y fiesta tropical con íconos bogotanos como The Klaxon, La Severa Matacera, Los Elefantes y la potencia bailable de Ghetto Kumbé.
Programación y horarios del Día 3: Lunes festivo 12 de octubre
Planifique su recorrido para la jornada de cierre del Festival Rock al Parque 2026:
Plaza de Eventos
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2:00 p. m. – 2:40 p. m.: Pez Errante (Distrital)
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2:55 p. m. – 3:35 p. m.: LUT’ER (Distrital)
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4:00 p. m. – 4:50 p. m.: División Minúscula (México)
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5:10 p. m. – 6:00 p. m.: Ratones Paranoicos (Argentina)
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6:20 p. m. – 7:00 p. m.: Boca de Serpiente (Distrital)
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7:30 p. m. – 8:30 p. m.: Ministry (Estados Unidos)
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9:00 p. m. – 10:00 p. m.: Rata Blanca (Argentina)
Tarima Bio by Vans
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2:00 p. m. – 2:50 p. m.: Las Fokin Bitches (México)
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3:05 p. m. – 3:55 p. m.: Sistema de Entretenimiento (España)
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4:10 p. m. – 5:00 p. m.: Trotsky Vengarán (Uruguay)
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5:15 p. m. – 5:55 p. m.: V for Volume (Distrital)
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6:10 p. m. – 6:50 p. m.: Stayway (Distrital)
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7:10 p. m. – 8:10 p. m.: Editors (Inglaterra)
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8:30 p. m. – 9:30 p. m.: Los Bunkers (Chile)
Tarima ECO
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3:00 p. m. – 3:40 p. m.: Casi (Distrital)
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4:00 p. m. – 4:50 p. m.: Algiers (Estados Unidos)
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5:05 p. m. – 5:45 p. m.: Lika Nova (Distrital)
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6:00 p. m. – 6:50 p. m.: Alcalá Norte (España)
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7:05 p. m. – 7:45 p. m.: Laura Pérez (Distrital)
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8:00 p. m. – 8:40 p. m.: Lucio Feuillet (Distrital)
Escenario BBC
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2:00 p. m. – 2:45 p. m.: The Klaxon (Bogotá)
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3:05 p. m. – 3:50 p. m.: La Severa Matacera (Bogotá)
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4:10 p. m. – 4:55 p. m.: Tzishi (Argentina)
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5:15 p. m. – 6:00 p. m.: Zalama Crew (Cali)
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6:20 p. m. – 7:05 p. m.: Los Elefantes (Bogotá)
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7:25 p. m. – 8:10 p. m.: Ghetto Kumbé (Bogotá)
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8:30 p. m. – 9:15 p. m.: Kill The Clowns (México)
Programacion de los días 10 y 11
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