Resumen: Rata Blanca, Editors, Los Bunkers y Ministry protagonizarán el gran remate del Festival Rock al Parque 2026 este lunes festivo 12 de octubre. Consulte los horarios y la programación por tarimas.

Cierre de lujo en Rock al Parque 2026: Rata Blanca, Editors, Ministry y Los Bunkers lideran la jornada final

Minuto30.com .- El histórico aniversario número 30 del Festival Rock al Parque llegará a su punto culminante este lunes festivo 12 de octubre de 2026. Tras dos jornadas masivas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, la Alcaldía Mayor de Bogotá e Idartes presentan la parrilla de artistas encargados de dar el broche de oro a una edición memorable.

La última jornada del festival promete una combinación explosiva de heavy metal, rock industrial, indie post-punk, ska y punk rock, con la presencia de leyendas consolidadas de Latinoamérica, referentes internacionales de Europa y Estados Unidos, junto con lo mejor del talento distrital.

Un remate con gigantes del rock hispano e internacional

La Plaza de Eventos vivirá una noche inolvidable de guitarras potentes. El gran cierre estará a cargo de la mítica agrupación argentina de heavy metal Rata Blanca, precedida por la intensidad industrial de los norteamericanos de Ministry y la energía de los legendarios Ratones Paranoicos. La cuota latinoamericana en este escenario principal también incluirá a los mexicanos de División Minúscula.

En la Tarima Bio by Vans, el público disfrutará de un choque de altísimo nivel entre el indie británico y el rock suramericano: la banda británica Editors y los chilenos de Los Bunkers serán los platos fuertes de la noche. La jornada en este escenario también contará con la propuesta punk de Trotsky Vengarán desde Uruguay y las agrupaciones distritales V for Volume y Stayway.

Por su parte, la Tarima ECO albergará sonidos alternativos y vanguardistas con actos como Algiers (EE. UU.), la revelación española Alcalá Norte, y los proyectos locales Lika Nova y Lucio Feuillet. Finalmente, el Escenario BBC se encenderá a ritmo de ska, fusión y fiesta tropical con íconos bogotanos como The Klaxon, La Severa Matacera, Los Elefantes y la potencia bailable de Ghetto Kumbé.

Programación y horarios del Día 3: Lunes festivo 12 de octubre

Planifique su recorrido para la jornada de cierre del Festival Rock al Parque 2026:

Plaza de Eventos

2:00 p. m. – 2:40 p. m.: Pez Errante (Distrital)

2:55 p. m. – 3:35 p. m.: LUT’ER (Distrital)

4:00 p. m. – 4:50 p. m.: División Minúscula (México)

5:10 p. m. – 6:00 p. m.: Ratones Paranoicos (Argentina)

6:20 p. m. – 7:00 p. m.: Boca de Serpiente (Distrital)

7:30 p. m. – 8:30 p. m.: Ministry (Estados Unidos)

9:00 p. m. – 10:00 p. m.: Rata Blanca (Argentina)

Tarima Bio by Vans

2:00 p. m. – 2:50 p. m.: Las Fokin Bitches (México)

3:05 p. m. – 3:55 p. m.: Sistema de Entretenimiento (España)

4:10 p. m. – 5:00 p. m.: Trotsky Vengarán (Uruguay)

5:15 p. m. – 5:55 p. m.: V for Volume (Distrital)

6:10 p. m. – 6:50 p. m.: Stayway (Distrital)

7:10 p. m. – 8:10 p. m.: Editors (Inglaterra)

8:30 p. m. – 9:30 p. m.: Los Bunkers (Chile)

Tarima ECO

3:00 p. m. – 3:40 p. m.: Casi (Distrital)

4:00 p. m. – 4:50 p. m.: Algiers (Estados Unidos)

5:05 p. m. – 5:45 p. m.: Lika Nova (Distrital)

6:00 p. m. – 6:50 p. m.: Alcalá Norte (España)

7:05 p. m. – 7:45 p. m.: Laura Pérez (Distrital)

8:00 p. m. – 8:40 p. m.: Lucio Feuillet (Distrital)

Escenario BBC

2:00 p. m. – 2:45 p. m.: The Klaxon (Bogotá)

3:05 p. m. – 3:50 p. m.: La Severa Matacera (Bogotá)

4:10 p. m. – 4:55 p. m.: Tzishi (Argentina)

5:15 p. m. – 6:00 p. m.: Zalama Crew (Cali)

6:20 p. m. – 7:05 p. m.: Los Elefantes (Bogotá)

7:25 p. m. – 8:10 p. m.: Ghetto Kumbé (Bogotá)

8:30 p. m. – 9:15 p. m.: Kill The Clowns (México)

Programacion de los días 10 y 11