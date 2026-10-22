Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde Alejandro Eder presenciaron el inicio de la demolición del edificio Arábico, en el barrio El Limonar de Cali, afectado por el terremoto del 10 de agosto. El inmueble, que perteneció a Hélmer 'Pacho' Herrera, estaba en manos de la SAE. El Fondo Milagro destinará $50.000 millones para demoler cerca de 80 edificaciones priorizadas, y también se anunciaron bonos de vivienda para familias damnificadas.

¡Histórico! Con el Presidente presente, Cali empezó a tumbar el edificio Arábico, que era de ‘Pacho’ Herrera

Con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella y del alcalde Alejandro Eder, este jueves 22 de octubre inició en la calle 5 con carrera 66, en el barrio El Limonar, al sur de Cali, la demolición del edificio Arábico, una de las estructuras que resultó gravemente afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El inmueble, que permanecía bajo posesión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que en su momento perteneció al fallecido narcotraficante Hélmer ‘Pacho’ Herrera, uno de los jefes del desarticulado cartel de Cali, se convirtió en el símbolo del arranque de una jornada de demoliciones con la que la ciudad busca despejar el camino hacia la reconstrucción. La maquinaria pesada ya estaba lista en el sector desde la noche del miércoles.

$50.000 millones del Fondo Milagro para demoler cerca de 80 edificaciones

El alcalde Eder informó que, gracias al apoyo del Fondo Milagro del Gobierno Nacional, se destinarán $50.000 millones para avanzar con las demoliciones de cerca de 80 edificaciones priorizadas por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, que sufrieron daños estructurales severos durante el sismo.

«Sabemos lo difícil que es este proceso para toda la ciudad, los sentimientos que remueve verla así, pero es necesario para avanzar hacia la reconstrucción de nuestra Cali», señaló el mandatario, quien estuvo acompañado del jefe de Estado durante el inicio del derribo.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía, en la ciudad ya hay 76 inmuebles identificados para demoler tras el terremoto: tres ya fueron derribados y otros 11 están en proceso. La meta del mandatario es tumbar entre 40 y 60 edificios más en las próximas seis semanas, mientras avanza la atención integral a las familias damnificadas.

Bonos de vivienda y apoyos para los damnificados

La jornada del presidente De La Espriella en Cali también dejó anuncios en materia social: junto a la Alcaldía confirmó la entrega de bonos de vivienda para familias damnificadas y recursos para apoyar a los comerciantes de los sectores golpeados por la emergencia, dentro del paquete de ayudas humanitarias y económicas que adelanta el Gobierno Nacional en la ciudad.

La agenda presidencial en la capital vallecaucana incluyó, además, entregas de viviendas y ayudas, y un nuevo encuentro del programa «Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio», con el que el Ejecutivo ha buscado llevar las acciones de recuperación directamente a las zonas afectadas por el sismo.

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El Fondo Milagro, creado por el Gobierno tras decretar la emergencia económica por el terremoto, moverá cerca de $1 billón para la recuperación de las zonas afectadas. Según los alcances oficiales, la reconstrucción de Cali requerirá cerca de $10 billones y será un proceso de varios años.

El edificio Arábico hace parte del grupo de estructuras que quedaron inhabitables después del sismo que sacudió a la ciudad el 10 de agosto y que obligó a la evacuación de decenas de torres y unidades residenciales, sobre todo en el sur y el oriente de Cali. Desde entonces, la administración distrital adelanta la caracterización de los inmuebles, la entrega de ayudas humanitarias, la estabilización de las viviendas que se pueden recuperar y la demolición de las que representan un riesgo para la comunidad.

Con el arranque del derribo del Arábico, las autoridades esperan darle un nuevo impulso a la recuperación de El Limonar y de los demás sectores afectados, mientras continúa la reconstrucción de colegios, el fortalecimiento de la red de salud y la reactivación económica de los barrios golpeados por la emergencia.

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Foto: Alejandro Eder.