Resumen: La selección Colombia de gimnasia artística masculina hizo historia al disputar por primera vez la final por equipos de un Campeonato Mundial, en Róterdam, y cerró en el octavo puesto con 240.093 puntos. Japón ganó el oro, Rusia la plata y China el bronce, con cupo directo a Los Ángeles 2028. Ángel Barajas fue la figura nacional y este jueves disputará, junto a Camilo Vera, la final del concurso completo.

¡Histórico! Colombia fue octava en la final por equipos del Mundial de Gimnasia

La selección Colombia de gimnasia artística masculina escribió una página dorada de su historia este martes 20 de octubre, al disputar por primera vez la final por equipos de un Campeonato Mundial, que se adelanta en Róterdam, Países Bajos. El combinado nacional cerró su participación en la octava casilla, luego de registrar un puntaje acumulado de 240.093 en los seis aparatos.

Aunque no subió al podio, el resultado es motivo de celebración para el deporte nacional: Colombia compitió de tú a tú con las potencias mundiales de la disciplina y demostró que su clasificación a la instancia definitiva no fue producto de la casualidad.

Colombia, octava en la final del Mundial de Gimnasia

El oro quedó en manos de Japón, que registró 251.928 puntos y confirmó su favoritismo. La plata fue para Rusia, con 250.329 unidades, mientras que el bronce correspondió a China, con 249.193 puntos, de acuerdo con los resultados oficiales de la Federación Internacional de Gimnasia.

Los tres equipos medallistas se aseguraron, además, el cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el premio adicional que estaba en juego en esta final por equipos.

Colombia finalizó en la octava posición con 240.093 puntos, dentro del grupo de los ocho mejores equipos del planeta. El equipo colombiano mejoró sus registros en el piso, el salto y la barra fija, aunque tuvo errores para trabajar en las paralelas, los arzones y las anillas.

Ángel Barajas, la gran figura del equipo nacional

El cucuteño Ángel Barajas, subcampeón olímpico en barra fija, volvió a ser el mejor gimnasta del equipo colombiano. En la final registró destacadas calificaciones: 14.900 en barra fija, su aparato insignia; 13.966 en salto; 13.933 en caballo con arzones; 13.900 en suelo, y 13.633 en barras paralelas.

En las anillas, el mejor registro nacional fue de Jorman Álvarez, quien completó 13.066 unidades en una actuación destacada.

El equipo que representó a Colombia en la final estuvo integrado por Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomas Mejía, Yan Dairon Zabala, Jorman Álvarez y Juan Felipe Ramos, bajo la dirección técnica de Jairo Ruiz. Se trata de un equipo juvenil, que promedia apenas 19 años de edad y que tiene ante sí un futuro prometedor.

Una clasificación inédita para el país

La presencia de Colombia en la final ya era histórica. En la ronda clasificatoria, el equipo nacional sumó 242.727 puntos y se quedó con el último cupo a la instancia definitiva, al superar a Italia por apenas 0.232 unidades. Fue la primera vez que un equipo masculino colombiano avanzó a una final por equipos en un Campeonato Mundial.

En esa fase, Colombia registró 39.198 en piso, 40.099 en caballo con arzones, 39.566 en anillas, 40.932 en salto, 42.433 en barras paralelas y 40.499 en barra fija, lo que le permitió ubicarse octavo en la general y colarse entre los ocho finalistas junto a Japón, Gran Bretaña, Rusia, China, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos.

Lo que viene para los gimnastas colombianos

La participación de Colombia en el Mundial de Róterdam, que se extiende hasta el domingo 25 de octubre, aún no termina. El próximo jueves, Ángel Barajas y Camilo Vera disputarán la final del concurso completo individual, tras clasificar octavo y noveno en las clasificatorias.

Además, ambos gimnastas tienen opciones de subir al podio el próximo domingo en la final de barra fija, el aparato en el que Barajas se consagró subcampeón olímpico y que hoy es una de las mayores cartas del deporte colombiano a nivel mundial.

La histórica actuación del equipo nacional generó reacciones de celebración en los contenidos que circulan en redes sociales, donde se resalta que Colombia estuvo en la final con las potencias de la disciplina y que este equipo juvenil seguramente dará muchas más alegrías al país.

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