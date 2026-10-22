¡Histórico! Ángel Barajas quedó quinto en el All-Around del Mundial de Gimnasia Artística

Resumen: Ángel Barajas firmó un resultado histórico para Colombia al terminar quinto en la final del All-Around del Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam, con 83.232 puntos. El título fue para el japonés Daiki Hashimoto. El otro colombiano, Camilo Vera, fue 24. El domingo ambos disputarán la final de barra fija.

¡Colombia sigue haciendo historia en la gimnasia artística mundial! El cucuteño Ángel Barajas, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, terminó este jueves en el quinto puesto de la final del All-Around, el concurso general individual, del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se disputa en Róterdam, Países Bajos.

El colombiano sumó 83.232 puntos en los seis aparatos y, con ese resultado, logró la mejor posición histórica de un gimnasta del país en la clasificación general individual de esta competencia, como lo confirmó el Ministerio del Deporte.

El título de la prueba reina de la gimnasia artística quedó en manos del japonés Daiki Hashimoto, quien acumuló 85.998 puntos. La medalla de plata fue para el chino Yang Haonan, con 84.199, y el bronce para el británico Joe Fraser, con 83.531. El cuarto lugar lo ocupó Daniel Marinov, con 83.297, apenas 0.065 puntos por encima del colombiano, que quedó a un paso del podio y por delante de figuras como el británico Jake Jarman, sexto con 82.865, y el campeón olímpico del All-Around en París 2024, el japonés Shinnosuke Oka, octavo con 82.165.

«Ni el cielo es el techo para nuestro Ángel. Barajas y otra demostración de su talento ascendente», celebró el Ministerio del Deporte tras la final, en la que el colombiano se llevó, además, una nueva ovación del público presente en Róterdam.

El otro gimnasta colombiano que disputó la final, Camilo Vera, se ubicó en el puesto 24 de la clasificación general con 73.899 puntos.

El camino de Barajas hasta la final

Barajas llegó a la final del All-Around tras clasificar en el noveno lugar de la fase preliminar con 82.831 puntos. En esa ronda registró 13.566 en suelo, 13.666 en caballo con arcos, 13.300 en anillas, 13.666 en salto, 14.300 en barras paralelas y 14.333 en barra fija, aparato en el que firmó la cuarta mejor nota de la clasificación y que le abrió la puerta de la final por aparatos.

En la definición de este jueves, el cucuteño mejoró su puntaje de la ronda clasificatoria y mantuvo la regularidad en los seis aparatos para cerrar entre los cinco mejores gimnastas completos del planeta, un resultado inédito para el deporte colombiano en un campeonato mundial.

¿Quién es Ángel Barajas?

Nacido el 12 de agosto de 2006 en Cúcuta, Ángel Barajas es hoy la gran figura de la gimnasia artística colombiana. Su nombre quedó escrito con letras doradas en la historia del deporte nacional en París 2024, cuando, días antes de cumplir 18 años, ganó la medalla de plata en la barra fija con una nota de 14.533, la misma del campeón olímpico, el japonés Shinnosuke Oka, que se quedó con el oro por el criterio de desempate en la ejecución.

Aquella fue la primera medalla olímpica en la historia de la gimnasia artística colombiana y convirtió a Barajas en un referente mundial de la disciplina, pese a su corta edad. Desde entonces, el cucuteño no ha dejado de sumar resultados internacionales y en Róterdam volvió a demostrar que compite de igual a igual con las potencias de este deporte.

Y ahora van por más

La semana todavía no termina para los gimnastas colombianos. Este domingo, Barajas y Camilo Vera competirán en la final de la barra fija, la especialidad de la casa, en la que estarán los ocho mejores gimnastas del mundo en este aparato. «¡Se vale soñar y juntos vamos por LA gloria!», aseguró el Ministerio del Deporte sobre la cita en la que Colombia tendrá dos cartas de medalla.

El Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam, la edición número 54 del torneo, se disputa del 17 al 25 de octubre y reúne a los mejores gimnastas del mundo en la ciudad neerlandesa.

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