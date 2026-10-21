Dayro Moreno habla de su futuro: quiere ser campeón y romper el récord de los 400 goles en diciembre

Resumen: Tras el 1-1 entre Millonarios y Once Caldas, Dayro Moreno dijo que le faltan nueve goles para los 400 y que su meta es ser campeón. No anunció retiro ni fecha de despedida.

Minuto30.com .- Dayro Moreno volvió a ser protagonista en Bogotá y, tras el partido, habló de su presente, de sus metas y de lo que viene en su carrera. El delantero de Once Caldas, de 41 años, dejó claro que por ahora su cabeza está en el campeonato y en una cifra que lo tiene a punto de hacer historia: los 400 goles.

En redes circula con fuerza el tema de su posible retiro, pero lo que dijo el goleador en la zona mixta del estadio El Campín apunta en otra dirección. Moreno no anunció ninguna fecha para colgar los guayos ni habló de una despedida. Habló de objetivos concretos para lo que resta del año.

El empate en El Campín y el penal de Dayro

Once Caldas igualó 1-1 con Millonarios en la jornada 13 de la Liga BetPlay. El equipo local se puso arriba con un gol de Daniel Ruiz y el conjunto manizaleño llegó al empate en el cierre del partido. Dayro Moreno había ingresado a los 76 minutos, cuando el cuadro visitante perdía por la mínima diferencia.

Al final del juego, el árbitro sancionó un penal por una infracción contra Michael Barrios. Moreno asumió la responsabilidad desde los once pasos y venció al arquero Javier Burrai para sellar el 1-1. Fue otra más de las tantas veces en que el delantero le marca al equipo embajador.

Sobre ese punto, el atacante explicó que trabaja para eso. «Quizás eso es lo que me ha caracterizado, ser goleador independientemente del estadio en que juegue o el rival, lucho para seguir conquistando cosas importantes en mi carrera», dijo.

Una meta clara: los 400 goles

El máximo goleador colombiano en la historia del fútbol profesional dejó claro cuál es su objetivo en esta recta final de 2026. «Me faltan nueve goles para los 400 y estamos peleando, trabajo para eso para seguir haciendo historia. Ahorita lo que tengo en mi cabeza es ser campeón con el equipo y romper este diciembre el récord de los 400 goles», afirmó.

Moreno superó recientemente a figuras como Víctor Hugo Aristizábal y Falcao García en la tabla de goleadores colombianos, y cada gol que suma lo acerca a una marca histórica para el fútbol colombiano. Sin embargo, el delantero insiste en que lo colectivo está por encima de lo personal y que la prioridad es el título con Once Caldas.

Los silbidos y el respeto por el rival

El goleador también se refirió a los silbidos que recibió de la hinchada en El Campín, un escenario donde jugó en el pasado con la camiseta de Millonarios. «Eso hace parte del fútbol, es parte del espectáculo, siempre el respeto, en la cancha siempre lo hago. Que lo silben a uno es hasta bueno, eso pasa por ser profesional, me divierto y disfruto del fútbol», señaló.

Sobre el resultado, destacó que el punto sumado en Bogotá puede ser valioso. «Se saca un resultado positivo, sabemos que era un partido muy complicado, con un equipo muy bueno, con jugadores de mucha experiencia. Jugar en la capital es difícil, pero queríamos llevarnos los tres puntos o al menos uno, porque eso nos puede servir para la clasificación», dijo.

Moreno recordó además que el equipo tuvo dos compromisos como visitante frente a rivales complicados y que la intención era sumar seis puntos, o mínimo cuatro. Ahora, la atención está puesta en el clásico del sábado, en el que Once Caldas buscará sumar de a tres y acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

La llegada de Cuadrado y el futuro del goleador

El delantero también habló de la llegada de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano y lo describió como un emblema para el país. «Es una persona a la que le tengo mucho respeto. Es lindo que vengan nuestros grandes jugadores de Europa acá», comentó.

En cuanto a su continuidad, Dayro Moreno es uno de los jugadores del Once Caldas cuyo contrato termina en diciembre. Aunque no se ha pronunciado sobre lo que pasará con su futuro, tampoco ha dado pistas de que piense en retirarse. A sus 41 años, el goleador sigue entrando a la cancha con la misma hambre de gol y con la ilusión de levantar un trofeo con el equipo de Manizales.

Mientras tanto, Once Caldas sigue en la pelea por un cupo entre los ocho mejores del todos contra todos. El equipo viene de ganarle recientemente a Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y, con el punto sacado en Bogotá, mantiene sus opciones de entrar a la siguiente fase del torneo.

Para Moreno, que sigue sumando goles a pesar de su edad, cada partido es una oportunidad de acercarse a la marca de los 400 y de aportar a un equipo que quiere pelear hasta el final. El tiempo dirá si el récord llega en diciembre, como lo sueña el delantero, y si lo hace con un título bajo el brazo.

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