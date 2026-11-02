Resumen: El Ministerio de Salud reportó que, con corte al 26 de octubre, más de 12 millones de pacientes y 51 millones de registros digitales de atención hacen parte de la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica en Colombia, con 3.007 prestadores y 6.805 sedes vinculadas. La Resolución 1799 de 2026 incorporó además el RDA de dispensación de medicamentos para hacer seguimiento desde la prescripción hasta la entrega al paciente.

Historia clínica electrónica en Colombia ya suma 12 millones de pacientes y 51 millones de registros

El Ministerio de Salud y Protección Social informó, a través de un comunicado, que Colombia continúa avanzando en la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE), el mecanismo que permite compartir información médica de manera segura entre las instituciones prestadoras de servicios de salud del país.

Con corte al 26 de octubre, el país registra más de 12 millones de pacientes y 51 millones de registros digitales de atención dentro de este sistema. Además, 3.007 prestadores de salud y 6.805 sedes públicas y privadas están vinculados al proceso de interoperabilidad.

«Esta herramienta permite que los profesionales de salud autorizados consulten información médica de manera segura, incluso cuando los pacientes cambian de institución o ciudad, facilitando la continuidad de los tratamientos y evitando la repetición innecesaria de procedimientos», señaló la cartera de Salud.

¿Qué es la interoperabilidad de la historia clínica?

El mecanismo nacional de interoperabilidad entró en operación el pasado 15 de abril de 2026 y funciona a través de los Resúmenes Digitales de Atención (RDA), documentos electrónicos estandarizados habilitados mediante la Resolución 1888 de 2025, que consolidan los datos clave de cada consulta, urgencia, hospitalización o procedimiento.

En la práctica, esto significa que si una persona es atendida en un hospital de una ciudad y luego debe acudir a otra institución en un lugar diferente, los médicos autorizados pueden consultar sus antecedentes, diagnósticos y tratamientos de forma ágil y segura, sin depender de que el paciente lleve consigo documentos físicos o exámenes impresos.

La plataforma tecnológica incorpora mecanismos avanzados de autenticación, trazabilidad, auditoría y monitoreo permanente, así como procesos de cifrado y protección de datos que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información clínica de los pacientes.

Los avances alcanzados incluyen instituciones ubicadas en grandes centros urbanos, departamentos de frontera, territorios amazónicos, la Orinoquía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo que evidencia una adopción progresiva en todo el territorio nacional.

Un crecimiento acelerado

Los resultados muestran una adopción creciente del mecanismo. A comienzos de junio, menos de dos meses después de su entrada en operación, se habían recibido más de 7,7 millones de Resúmenes Digitales de Atención correspondientes a cerca de 2,7 millones de pacientes, con 744 prestadores y 2.456 sedes intercambiando información clínica.

Cinco meses después, las cifras se multiplicaron: se pasó de 2,7 millones a más de 12 millones de pacientes, y de 7,7 millones a 51 millones de registros digitales de atención, mientras las sedes vinculadas pasaron de 2.456 a 6.805.

Desde el 15 de abril de 2026 también está habilitada la prescripción de medicamentos dentro de los Resúmenes Digitales de Atención para consulta externa, urgencias y hospitalización, lo que fortalece la trazabilidad de la información clínica.

La implementación ha estado acompañada por un amplio proceso de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades. Desde octubre de 2025, el Ministerio de Salud ha desarrollado más de 26 ciclos de capacitación virtual con la participación de aproximadamente 28.450 personas, además de más de 150 jornadas presenciales realizadas en todos los departamentos del país.

De manera complementaria, la entidad ha brindado asistencia especializada a más de 120 proveedores de software de historia clínica electrónica para facilitar la adecuación tecnológica de sus plataformas y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales definidos para el intercambio de información en salud.

Seguimiento a los medicamentos

El Ministerio de Salud también avanza en la incorporación de la gestión farmacéutica para fortalecer el seguimiento de los medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

«La Resolución 1799 de 2026 incorporó el Resumen Digital de Atención (RDA) de dispensación de medicamentos, que permitirá hacer seguimiento desde la prescripción hasta el registro de su entrega al paciente. La norma estableció seis meses para que las entidades obligadas adapten sus sistemas, proceso que cuenta con capacitación y asistencia técnica del Ministerio», precisó la entidad.

Con estos avances, Colombia fortalece el intercambio seguro de información para mejorar la continuidad de los tratamientos y la atención de los pacientes.

Lea también: ¡Alerta! MinSalud confirma dos casos de malaria traídos del Congo: un paciente murió en Palmira

También te puede interesar: Sarampión llegó a Colombia desde Perú: ya son tres casos confirmados en el Amazonas