Héroes por siempre: Ejército identificó a los dos soldados que murieron en combates en Timba

La Tercera División del Ejército Nacional confirmó, en la noche de este viernes 6 de noviembre, la identidad de los dos soldados profesionales que murieron en medio de los combates que se registran desde hace más de 24 horas en el sector de Timba, en la zona límite entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.

Se trata de los soldados profesionales Jhon Janer Moreno Guacarí y Germán Andrés Mora Cubillos, quienes perdieron la vida mientras las tropas adelantaban operaciones militares sostenidas contra la estructura armada ilegal Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc al servicio de alias Iván Mordisco.

«El Ejército Nacional lamenta profundamente la muerte de nuestros soldados, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber, y expresa su solidaridad a sus familias, compañeros y seres queridos», señaló la institución en un comunicado oficial, en el que exaltó su sacrificio con la frase «Héroes por siempre».

Las operaciones se intensificaron desde el jueves en esa zona montañosa, cuando las Fuerzas Militares reforzaron la ofensiva contra la estructura Jaime Martínez, uno de los grupos armados ilegales que más violencia ha generado en el suroccidente del país en los últimos meses.

Combates que superan las 24 horas

Según el reporte castrense, las operaciones se desarrollan con tropas de la Tercera División, capacidades especiales de la División de Aviación Asalto Aéreo, apoyo de artillería y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con la Policía Nacional. El sector de Timba, zona rural entre Jamundí (Valle del Cauca) y Buenos Aires (Cauca), es utilizado por la estructura Jaime Martínez para su movilidad, sostenimiento y el desarrollo de economías ilícitas, indicó el Ejército.

Además de los dos soldados fallecidos, otros tres uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a un centro hospitalario de la ciudad de Cali, donde reciben atención médica. Reportes preliminares señalaron que dos helicópteros de apoyo aéreo resultaron impactados durante la acción.

Tres disidentes muertos, entre ellos alias «Pincher»

En los enfrentamientos también murieron tres integrantes de la organización armada ilegal, entre ellos alias «Pincher» y alias «Chuzo». Sobre el primero, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que tenía una trayectoria criminal de cerca de 18 años, con funciones relacionadas con las finanzas, las redes de apoyo, las extorsiones y los secuestros de esa estructura.

Las autoridades lo señalaban, además, de aparecer en investigaciones sobre la preparación de ataques contra la Fuerza Pública en Cali y de tener relación con alias «Jordan», capturado en la vía Cali-Jamundí cuando transportaba explosivos. «Pincher» había asumido el liderazgo de una columna móvil hace cerca de dos meses, tras la neutralización de alias «Mad Max» en agosto pasado en zona rural de Jamundí. «¡Por fin cayó!», había escrito la gobernadora Toro al pronunciarse sobre la muerte de este hombre, señalado de ordenar ataques con explosivos y hostigamientos en el sur del departamento.

Durante la operación, las tropas incautaron armas, municiones, equipos de comunicaciones y material tecnológico de la estructura ilegal.

Las operaciones continúan

La Tercera División confirmó que las tropas permanecen desplegadas en el sector y que las operaciones militares continúan, con el propósito de debilitar las capacidades armadas, logísticas y financieras de las estructuras al servicio de alias Iván Mordisco, mantener el control territorial y proteger a las comunidades del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca.

Los combates en Timba han mantenido en zozobra a las familias del corregimiento, que han debido permanecer bajo techo en medio de las ráfagas, mientras la Fuerza Pública sostiene la ofensiva contra uno de los grupos armados más señalados de violencia en el suroccidente del país.

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