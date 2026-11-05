Combates desatan el miedo en Timba: familias quedan bajo techo en medio de las ráfagas

Resumen: Los combates entre tropas de la Tercera División del Ejército y la estructura Jaime Martínez mantienen a habitantes de Timba resguardados en sus viviendas. La operación cuenta con apoyo aéreo y coordinación policial. No hay un balance confirmado de víctimas en los reportes consultados.

Los combates entre el Ejército y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc volvieron a poner en alerta a los habitantes de Timba, en el norte del Cauca. Las ráfagas de fusil obligaron a la comunidad a permanecer resguardada en sus viviendas mientras avanzaban las operaciones militares en este sector limítrofe con el Valle del Cauca.

Los enfrentamientos comenzaron en las primeras horas del 5 de noviembre, en el corregimiento de Timba, zona rural de Buenos Aires. Las primeras versiones señalan que los uniformados ingresaron en vehículos blindados y fueron recibidos a disparos por integrantes del grupo armado ilegal.

La situación dejó a la población en medio de la confrontación. Los habitantes optaron por mantenerse dentro de sus casas ante el sonido de los disparos, mientras las tropas continuaban su despliegue en la zona.

De acuerdo con El Tiempo, el inicio de los enfrentamientos fue reportado hacia las 5:00 de la mañana. El ingreso de las unidades militares estuvo acompañado por vehículos blindados, entre ellos tanquetas, en el marco de las operaciones contra las organizaciones armadas con presencia en este territorio.

¿Qué confirmó el Ejército sobre los combates?

La Tercera División del Ejército Nacional confirmó que sus tropas sostenían combates en el sector de Timba contra integrantes de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco.

Según el pronunciamiento militar, la operación cuenta con capacidades de la Aviación del Ejército, apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y coordinación con la Policía Nacional. El despliegue busca afectar la capacidad armada de esa estructura y neutralizar amenazas contra la población civil.

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En su comunicación, el Ejército indicó que la maniobra militar continuaba para mantener el control de este corredor del suroccidente del país. El reporte confirma la confrontación con el grupo armado, pero no ofrece un balance de personas heridas o fallecidas.

«La maniobra militar continúa con el propósito de afectar la capacidad armada de esta estructura, neutralizar amenazas contra la población civil y mantener el control de este corredor estratégico del suroccidente del país», señaló la Tercera División.

Por eso, el alcance de la emergencia sigue sujeto a los reportes oficiales. En la información consultada no se presenta una cifra confirmada de víctimas ni un balance definitivo de los resultados de los combates.

Un furgón recuperado en otro punto del norte del Cauca

La confrontación se registra horas después de otra operación del Ejército en Puerto Tejada, también en el norte del departamento. Allí fue recuperado un vehículo tipo furgón que había sido hurtado presuntamente por integrantes de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El teniente coronel Everth Montaño Rodríguez, comandante del Batallón de Montaña No. 8, explicó que la recuperación fue posible gracias a información de inteligencia y al despliegue de las tropas en el territorio.

El oficial aseguró que el vehículo fue recuperado antes de que pudiera ser utilizado para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública. También señaló que las operaciones continuarían para contrarrestar las capacidades logísticas y criminales de los grupos armados organizados.

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La recuperación del furgón corresponde a un procedimiento distinto al enfrentamiento de Timba. Ambos hechos fueron reportados en el norte del Cauca, pero no deben confundirse como una sola operación ni como un balance conjunto.

El comandante invitó a los habitantes de Puerto Tejada y de los municipios vecinos a informar sobre hechos que afecten la seguridad a través de las líneas 147 y 165. En Timba, el reporte de las tropas mantiene el foco en la confrontación armada y en la protección de la comunidad que permanece resguardada.