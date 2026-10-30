Halloween prende el comercio en Antioquia: disfraces de 10 mil a 600 mil pesos salen volando

Resumen: El 77 % de los antioqueños planea celebrar Halloween, según sondeo de Fenalco Antioquia, y los dulces concentran el 61,4 % de la intención de gasto, seguidos por los disfraces (19,8 %). Los centros comerciales son el canal favorito de compra (26,4 %) y el 41 % dejará las compras para última hora. A nivel nacional, el 74 % de los colombianos participará en la fecha.

A pocas horas de la celebración de Halloween, el comercio de Antioquia ya siente el movimiento. El más reciente sondeo de Fenalco Antioquia reveló que el 77 % de los antioqueños planea participar activamente en la temporada del 31 de octubre, que se consolida como una fecha clave para la reactivación económica del sector minorista del departamento.

En el centro de Medellín y en los comercios de los municipios, la oferta de atuendos va desde máscaras tradicionales y trajes inflables que están de moda hasta los clásicos disfraces de princesas y superhéroes. Los precios en el mercado local oscilan entre los 10 mil y los 600 mil pesos, adaptándose a distintos niveles de ingreso.

¿Cuánto van a gastar los antioqueños en Halloween?

De acuerdo con el gremio de los comerciantes, el 54 % de los consumidores destinará entre 50 mil y 150 mil pesos para sus compras de temporada, mientras que un 13 % invertirá más de 200 mil pesos en la preparación de la jornada.

El estudio detalló que el 61,4 % de la intención de gasto corresponde a la compra de dulces, seguida por los disfraces, con un 19,8 %, y el maquillaje, con un 9,8 %. Dulces, chocolates y galletas temáticas lideran las preferencias de los compradores del departamento.

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¿Dónde están comprando los antioqueños?

Según la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, los centros comerciales lideran las preferencias con un 26,4 % de participación, seguidos por las grandes superficies de supermercados, con un 23,5 %, y las tiendas de barrio, con un 20,8 %.

Las tiendas especializadas logran captar un 17,8 % de la intención de compra, mientras que el ecosistema digital se abre paso: las plataformas de comercio electrónico representan el 9 % y las ventas por redes sociales alcanzan el 2,5 %.

«Esas compras no solo van a ser para sí mismos, que el 33 % lo manifestó, sino también para familiares, para amigos», señaló Bernal Gaviria. El sondeo indica que el 23,1 % de los consumidores comprará para sus familiares y el 21,6 % para sus amigos.

También hay compradores de última hora: el 41 % de los ciudadanos dejará las adquisiciones para el mismo día de la celebración o las jornadas previas. En contraste, el 29 % las hizo con una semana de anticipación, un 11 % entre dos y tres semanas antes y un 12 % afirmó que ya concretó todas sus compras.

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¿Cómo se mueve Halloween en el resto del país?

A nivel nacional, la encuesta de Fenalco reveló que el 74 % de los colombianos celebrará Halloween en 2026, con un marcado componente familiar: el 56 % de quienes participarán lo hará con sus hijos, el 16 % con amigos y el 14 % con su pareja.

Entre las actividades previstas, el 28 % saldrá a pedir dulces con sus hijos, el 26 % visitará centros comerciales y el 18 % asistirá a fiestas de disfraces. Además, el 82 % de los consultados comprará dulces para obsequiar a los niños y el 52 % planea usar disfraz.

El presupuesto nacional se concentra en un rango medio: el 46 % destinará entre 100 mil y 200 mil pesos a los gastos de la temporada, el 22 % planea invertir menos de 100 mil y el 18 % superará los 200 mil pesos.

«Halloween se ha consolidado como una fecha que va más allá de los disfraces y los dulces. Es una oportunidad para que el comercio impulse sus ventas a través de una oferta diversa de productos, promociones y experiencias», afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Con estas cifras, Fenalco Antioquia invitó a las familias y a los grupos de amigos a disfrutar de la celebración, que este año promete dejar un buen balance para el comercio del departamento, en medio de los planes de seguridad y de entretenimiento ya anunciados para la jornada.