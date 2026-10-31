Resumen: La Alcaldía de Medellín implementó un plan piloto que extiende los horarios de bares, gastrobares, discotecas y restaurantes en 11 zonas de la ciudad durante el puente festivo de Halloween y Ritvales. Los de alta mixtura podrán operar hasta las 4:00 a. m. y el Parque Lleras quedó por fuera de la medida.

Halloween en Medellín: rumba hasta la madrugada en 11 zonas y el Parque Lleras por fuera

El puente festivo de Halloween y el festival Ritvales pondrán a Medellín a rumbear hasta la madrugada. La Alcaldía de Medellín implementó un plan piloto de extensión de horarios para los establecimientos de comercio ubicados en 11 zonas de la ciudad, que podrán atender más tarde de lo habitual durante el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, y el domingo 1 de noviembre.

La medida quedó establecida mediante un decreto de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, publicado en la Gaceta Oficial número 5977, y busca impulsar la economía nocturna en uno de los fines de semana más movidos del año, cuando la ciudad recibe a miles de visitantes por las fiestas de Halloween y por el festival de música electrónica que se toma el Parque Norte.

¿Hasta qué hora podrán abrir los bares y discotecas?

El horario de cierre depende de la clasificación de mixtura del suelo donde funcione cada establecimiento, según el Plan de Ordenamiento Territorial. Los de alta mixtura podrán operar hasta las 4:00 a. m. del día siguiente; los de media mixtura, hasta las 2:00 a. m., y los de baja mixtura, rural y mixto urbano-rural, hasta las 12:00 a. m.

La ampliación aplica para los establecimientos ubicados en Las Palmas, Manila, carrera 70, carrera 68, carrera 65 (Gratamira), Provenza y Lalinde, calle 33, carrera 45 (Manrique), calle 92 (Aranjuez), avenida Ayacucho y Perpetuo Socorro.

Un punto clave del decreto es que el Parque Lleras no está incluido en la disposición. Aunque queda dentro del sector de Provenza y Lalinde, uno de los corredores habilitados, sus establecimientos conservarán sus horarios de funcionamiento habituales durante el puente festivo.

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¿Qué requisitos deben cumplir los establecimientos?

Para acceder al horario extendido, los locales deben ser bares, gastrobares, discotecas o restaurantes, contar con el uso del suelo permitido, cumplir las condiciones sanitarias, tener la matrícula correspondiente al día y no registrar medidas vigentes de cierre o suspensión.

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La disposición aplica para todos los establecimientos que cumplan estos requisitos, independientemente de que hagan parte o no de la estrategia Medellín Convive la Noche.

No es la primera vez que la ciudad ensaya una medida de este tipo. A comienzos de octubre, la Alcaldía de Medellín ya había adelantado un piloto similar en los mismos corredores, con cierres hasta las 5:00 a. m., como parte de una estrategia para evaluar los impactos de la extensión de horarios en seguridad, convivencia, movilidad y salud pública antes de tomar decisiones de fondo sobre la rumba en la ciudad.

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Un puente con fiesta por todas partes

La extensión de horarios coincide con una agenda cargada en la capital antioqueña. Ritvales 2026 reunirá a más de 70 artistas de la música electrónica nacional e internacional en el Parque Norte, mientras que las celebraciones de Halloween tendrán un operativo de seguridad con 540 uniformados y 450 motocicletas desplegados por las calles de la ciudad.

Las jornadas de horario extendido terminan en la madrugada del lunes 2 de noviembre, festivo en Colombia por el Día de Todos los Santos. La noche de ese lunes ya regirá el horario habitual de los establecimientos.

Las autoridades recomiendan a quienes salgan de fiesta durante el puente preguntar en cada establecimiento hasta qué hora tiene autorizado atender, pues el cierre puede variar dentro de una misma zona según la mixtura del predio. También invitaron a la ciudadanía a disfrutar con responsabilidad y a respetar las medidas de convivencia durante uno de los fines de semana más esperados del año en Medellín.