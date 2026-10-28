Resumen: La Alcaldía de Medellín invita al ciclopaseo de Halloween este jueves 29 de octubre: recorrido gratuito de 12,5 km por Laureles y Estadio, desde las 7:30 p.m. en la estación Estadio del Metro. Abierto a toda la comunidad, sin inscripción y con disfraces.

Ciclopaseo de Halloween en Medellín: disfraces y 12,5 km de pedal por Laureles y Estadio

La Alcaldía de Medellín tiene listo un plan diferente para celebrar Halloween sobre dos ruedas: un ciclopaseo nocturno y gratuito que recorrerá las principales vías del occidente de la ciudad este jueves 29 de octubre, dos días antes de la fecha conmemorativa del 31 de octubre.

El punto de encuentro será la plazoleta de la estación Estadio del Metro de Medellín, donde los participantes deberán llegar a las 7:30 de la noche para arrancar el recorrido a las 8:00 p.m. La actividad se extenderá por lo menos hasta las 11:00 de la noche, con cerca de tres horas de recreación sobre la bicicleta.

La convocatoria está abierta para toda la comunidad y no requiere ningún tipo de inscripción. La única cita es llegar disfrazado y con la bicicleta lista, porque la idea es que este ciclopaseo de Halloween sea una fiesta en familia por las calles del occidente de Medellín.

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¿Cuál es el recorrido del ciclopaseo de Halloween?

El trayecto iniciará y finalizará en la estación Estadio y tendrá como escenario la Comuna 11 Laureles-Estadio, con un recorrido lento para disfrutar de esta zona del occidente de la ciudad.

La ruta pasará por los barrios Estadio, Laureles y Bolivariana, el Centro Comercial Obelisco, la glorieta de Bulerías, la avenida Bolivariana y el segundo parque de Laureles, para regresar al finalizar a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

En total serán 12,5 kilómetros de recorrido por las principales vías del occidente de Medellín. Según explicaron desde el Inder, este ciclopaseo tiene un nivel de dificultad 2 en una escala de 1 a 5, por lo que es apto para ciclistas con poca experiencia.

La subdirectora de Fomento del Inder, Catalina Velásquez, convocó a los ciudadanos a participar de esta actividad gratuita. «Queremos invitarlos a un ciclopaseo de Halloween. Estamos muy emocionados, va a ser el 29 de octubre, a las 7:30 de la noche; los esperamos en la estación Estadio. Ahí nos encontraremos todos los que queramos participar; podemos ir disfrazados y tendrá una duración de tres horas aproximadamente», expresó la funcionaria.

Velásquez agregó que «va a ser una actividad muy divertida para todos, en conmemoración del Halloween», e invitó a la comunidad a una masiva participación.

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Recomendaciones para rodar seguro en el ciclopaseo

Desde el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín entregaron recomendaciones especiales para los participantes, entre ellas el uso obligatorio del casco y demás elementos de protección durante el recorrido.

Antes de comenzar la rodada, los propietarios deben verificar el estado de sus bicicletas, llevar hidratación y portar su documento de identidad.

El Inder recordó que esta es una actividad recreativa y no una competencia, por lo que es importante mantener una velocidad moderada y seguir en todo momento las indicaciones del equipo de Ciclovías que acompañará el recorrido.

La entidad también aclaró que todos los menores de edad deben asistir acompañados de una persona adulta responsable durante toda la actividad.

Frente a los disfraces, la recomendación es que los asistentes participen con atuendos de Halloween que les permitan maniobrar sus bicicletas sin problema en medio de la celebración.

Con este ciclopaseo, la Alcaldía de Medellín abre la agenda de Halloween en la ciudad con una actividad gratuita, familiar y al aire libre, que espera reunir a cientos de ciclistas disfrazados por las calles de Laureles y Estadio este jueves por la noche.