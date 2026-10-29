Halloween en Bello: la fiesta de los niños cerrará siete calles del centro

Niños de Bello serán los protagonistas de la fiesta de Halloween. Foto: Alcaldía de Bello

Resumen: La Alcaldía de Bello organizó dos jornadas de Halloween para los niños: el viernes 30 de octubre habrá actividades en cuatro puntos del municipio y el sábado 31 la fiesta será en el Parque Principal Santander, con música, inflables y shows, además de cierres viales en el centro.

El Halloween en Bello se celebrará por partida doble. La Alcaldía de Bello anunció una programación especial para que los niños y niñas del municipio disfruten de la fiesta de los disfraces, los dulces y los sustos, con actividades descentralizadas en varios sectores y una gran jornada en el Parque Principal Santander.

La celebración es coordinada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana, con el apoyo de las dependencias de Seguridad, Movilidad y Cultura, y la articulación de Bello Aseo e InterAseo. La iniciativa hace parte del compromiso de la Alcaldía de Bello con la niñez, una prioridad para la administración municipal, y con la generación de espacios para el juego, la recreación y el disfrute de los más pequeños.

En Colombia, el Halloween se vive sobre todo como una fiesta de los niños: disfraces, dulces y el tradicional recorrido por las casas y los comercios. En Bello, conocido como la Ciudad de los Niños, las autoridades le apuestan además a que la celebración se dé en escenarios controlados, pensados para que las familias salgan con tranquilidad.

¿Cuáles son los planes de Halloween en Bello para el viernes 30 de octubre?

La primera jornada será el viernes 30 de octubre, con actividades descentralizadas en cuatro puntos del territorio bellanita. Tres de ellos abrirán en la tarde, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.: el Coliseo de Las Vegas, la cancha cubierta El Cafetal, en el barrio París, y la Institución Educativa Antonio María Bedoya, en el sector de Tierradentro.

En el corregimiento de San Félix, la fiesta arrancará más temprano. El coliseo de la Institución Educativa San Félix recibirá a los niños entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, para que ningún rincón del municipio se quede sin su celebración de Halloween.

Las familias bellanitas son las protagonistas de la fiesta de Halloween. Foto: Alcaldía de Bello

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¿Qué habrá el sábado 31 de octubre en el Parque Principal de Bello?

La jornada grande será el sábado 31 de octubre en el Parque Principal Santander, en pleno centro de Bello. Entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m. habrá música, inflables, estación de fotos y presentaciones artísticas para el disfrute de los niños y las niñas.

Además de las dos jornadas, en el municipio ya se celebra el Halloween Cultural, una programación que se desarrolla en las distintas casas de la cultura de Bello y que complementa la agenda artística de octubre.

La invitación de la Alcaldía de Bello es para que las familias bellanitas se programen, participen de las actividades preparadas para este Halloween y vivan las jornadas en armonía y tranquilidad, pensadas sobre todo para los pequeños de la casa.

Los disfraces y los shows artísticos son el plato fuerte del Halloween en Bello. Foto: Alcaldía de Bello

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¿Qué cierres viales habrá en Bello por la celebración de Halloween?

Durante la celebración del 31 de octubre habrá cierres viales temporales en los alrededores del Parque Principal Santander para garantizar la seguridad de los asistentes. Estos son los puntos cerrados:

Carrera 49 con calle 46

Carrera 49 con calle 49

Carrera 48 con calle 50

Carrera 49 con calle 52

Carrera 50 con calle 55

Carrera 52 con calle 51

Carrera 51A con calle 48

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito durante la jornada. Con la programación lista, Bello espera que el Halloween de este año deje solo buenos recuerdos para los niños y las familias del municipio.