Halloween 2026: Google celebra con un doodle animado inspirado en el teatro de sombras

Resumen: Google celebra Halloween 2026 con un doodle animado inspirado en el teatro de sombras: las letras de su logo se convierten en siluetas que se mecen y desdibujan mientras dos murciélagos revolotean. A diferencia de otros años, esta vez no hay juego interactivo, sino una animación disponible todo el 31 de octubre en el buscador y luego en la galería doodles.google. El primer doodle de Halloween apareció en 1999 con dos calabazas y el primero animado llegó en 2000.

Google celebra este sábado 31 de octubre el Halloween 2026 con un doodle animado que le da un aire de misterio a su página principal: las letras de su logo se convierten en sombras que se mecen, se desdibujan y vuelven a enfocarse, mientras dos murciélagos revolotean sobre ellas.

La propuesta de este año está inspirada en el clásico arte de las sombras chinescas, como lo explica la compañía en su página oficial de doodles: «¡Boo! Este doodle anual celebra Halloween 2026. Hoy, personas de todo el mundo disfrutan de una película de miedo, se disfrazan o salen a pedir dulces de casa en casa. El arte de este año está juguetonamente inspirado en el clásico arte de los títeres de sombra».

En el doodle, un óvalo de luz verde pálida alumbra la pantalla del buscador y dentro de él la palabra «Google» aparece como una silueta negra que se balancea: un momento se ve nítida y al siguiente se difumina, igual que una sombra real proyectada contra una pared. Sobre las letras, dos murciélagos aletean de un lado a otro.

Doodle de Google

A diferencia de otras celebraciones, en las que Google ha lanzado juegos interactivos para la fecha, el doodle de Halloween 2026 es una animación: no hay videojuego, solo el logo en movimiento que puede verse durante todo el día en la página principal del buscador y que quedará archivado en la galería oficial de doodles de Google.

¿Qué son las sombras chinescas?

El teatro de sombras es una técnica milenaria en la que los titiriteros mueven figuras planas entre una fuente de luz y una pantalla, de modo que las siluetas proyectadas cuentan una historia. Cuanto más cerca está la figura de la luz, la sombra se ve más grande y borrosa; cuanto más pegada a la pantalla, más pequeña y definida. Ese juego de distancias es exactamente el efecto que Google imita en su logo de este año, con letras que parecen respirar entre el foco y el desenfoque.

La tradición tiene raíces en varias culturas: el teatro de sombras chino o piyingxi, el wayang de Indonesia y el Karagöz de Turquía están reconocidos por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Muchos también conocen el juego de hacer figuras con las manos frente a una linterna, para proyectar en la pared sombras de pájaros o conejos.

Un doodle de Halloween desde 1999

Los doodles de Halloween tienen historia en Google. El primero apareció el 31 de octubre de 1999, cuando dos calabazas brillantes reemplazaron las letras «o» del logo. Fue apenas el cuarto doodle de la compañía y se mostró solo en Estados Unidos. Un año después, en el Halloween de 2000, Google estrenó su primer doodle animado, inaugurando una tradición que se repite cada 31 de octubre.

En años recientes la compañía ha celebrado la fecha con juegos interactivos, como las aventuras del gato mago que se enfrentaba a fantasmas, que se convirtieron en uno de los doodles más recordados. Este 2026, en cambio, la apuesta fue por la nostalgia y el arte manual de las sombras.

Halloween se celebra cada 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los Santos, y su origen se remonta a antiguas festividades celtas como el Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Con el tiempo se mezcló con tradiciones religiosas y populares hasta convertirse en la fiesta que hoy se vive en gran parte del mundo, con disfraces, películas de terror, dulces y calabazas.

En Colombia la fecha también se siente: ciudades como Medellín y Bogotá tienen agendas cargadas de rumba, concursos de disfraces, planes gratis para los niños y operativos de seguridad para el fin de semana.

Si quiere ver el doodle en movimiento, solo tiene que entrar a google.com durante este 31 de octubre. Y si llega tarde, la animación quedará disponible en la página doodles.google, donde Google guarda todos sus homenajes desde 1998.

Lea también:

Halloween en Medellín: rumba hasta la madrugada en 11 zonas y el Parque Lleras por fuera

Halloween en Bogotá: los planes gratis y de terror que se tomarán la ciudad